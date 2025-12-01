Vive la IX Carrera Popular Cerco a Numancia a través de estas fotografías

Jordán Lázaro y Elisabeth Giaquinta se proclamaron vencedores en la IX edición de la Carrera Popular Cerco a Numancia, celebrada el domingo por la mañana en Garray. La prueba reunió a 341 participantes y estuvo marcada por las bajas temperaturas. El evento fue organizado por el club Team Destroyer, con la colaboración de la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Garray.

Un total de 341 participantes en la prueba garreña en una mañana invernal.MonteseguroFoto IX edición de la Carrera Popular Cerco a Numancia

