Heraldo-Diario de Soria

Vive la IX Carrera Popular Cerco a Numancia a través de estas fotografías

Un total de 341 participantes en la prueba garreña en una mañana invernal.

Un total de 341 participantes en la prueba garreña en una mañana invernal.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Jordán Lázaro y Elisabeth Giaquinta se proclamaron vencedores en la IX edición de la Carrera Popular Cerco a Numancia, celebrada el domingo por la mañana en Garray. La prueba reunió a 341 participantes y estuvo marcada por las bajas temperaturas. El evento fue organizado por el club Team Destroyer, con la colaboración de la Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Garray.

IX edición de la Carrera Popular Cerco a Numancia

