La cantera del Club Bádminton Soria hace los deberes en los Nacionales sub 13 y sub 17

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana fue sede de una prueba puntuable para el ranking nacional para las categorías sub13 y sub17 organizado por la Federación de Castilla y León y haciendo de anfitrión local el Club Bádminton Soria-CS24. Esta competición suponía la tercera prueba disputada en Soria en esta temporada.

Varios de los miembros de la cantera soriana participaron en la prueba siendo para muchos de los ellos su primera competición federada y, además de debutar en una competición de nivel, obtuvieron varias medallas lo que motiva tanto a jugadores como a técnicos en continuar por la misma línea.

Adrián Alonso y Yaiza Castro fueron los más destacados logrando ambos dos medallas.

En los dobles mixtos de la categoría sub13. el pódium fue copado por jugadores sorianos. Los primeros clasificados fueron Adrián Alonso y Yaiza Castro quienes se impusieron a Gabriel García y Nahía Tejero.

Con una trayectoria similar, tanto Adrián Alonso como Yaiza Castro superaron la fase de grupos y llegaron a la final de sus modalidades de individual. Ambos cayeron derrotados frente a jugadores palentinos, pero tuvieron opción de forzar un tercer set y haberse acercado al triunfo. Gabriel García también cuajó un excelente resultado accediendo hasta la ronda de semifinales.

La presencia de sorianos en el pódium la completó la pareja de doble masculino que conformaban Mario de Pablo junto a Adrián Rosa quienes se alzaron con un fantástico subcampeonato. En la última modalidad de los sub13, Lucía Rosa y Nahía Tejero concluyeron en tercera posición.

En la categoría sub17, Carmen Gómez se despedía en casa de la categoría obteniendo una merecida medalla de plata que pudo haber tenido mayor recompensa ya que llevó a su rival al tercer set.

La modalidad de doble mixtos también fue muy propicia ya que las parejas formadas por Álvaro Gómez y Carmen Gómez y por otro lado Abel Izquierdo junto a Nadia Valero accedieron a semifinales.

El fin de semana de competición para el Club Bádminton Soria-CS24 se cerraba con la presencia de los jugadores seniors Santiago Martínez y José Carlos Pérez en el Master Territorial de Madrid que se celebró durante el domingo en la localidad de Pedrezuela.

La actuación de ambos fue impecable con dos títulos para cada uno de ellos en las dos modalidades que disputaban.

Santiago en el cuadro de individual, el mismo junto a José Carlos en el doble masculino y el propio José Carlos junto a la madrileña Ana Martinez cerraban el pleno para el club soriano.