Un gran rival no da opciones al CSB Semillas Adolfo Martínez

Otra dura derrota del equipo senior Femenino el CSB Semillas Adolfo Martínez ante un rival muy fuerte que previsiblemente peleará por el ascenso, un equipo que ha ido mejorando su juego y resultados.

El partido estuvo dominado de principio a fin por el equipo segoviano, donde sus mayores cualidades físicas junto a un gran acierto de cara a canasta, especialmente en triples, les permitió obtener una abultada victoria como refleja el marcador.

Por parte del equipo soriano, se cuajó uno de sus peores partidos de la temporada donde un cúmulo de cosas como la falta de actitud, comunicación y caos colectivo hizo que el equipo no pudiera tener ninguna opción contra un rival que aprovechaba cada fallo de las sorianas.

Aun así, hubo ciertos momentos de lucidez del equipo visitante con grandes movimientos defensivos y buenos contraataques pero no supieron mantenerlos en el tiempo.

En cualquier caso, no se pueden sacar muchas conclusiones de este partido por la gran diferencia con respecto al rival, pero lo que es innegociable es que el esfuerzo y sacrificio que las sorianas deben de tener contra este tipo de equipos superiores física y técnicamente, es tratar de sacar lo mejor de sí mismas y competir y mejorar para ganar los partidos importantes y que son factibles.

Un partido que permite aprender y ayudará sin duda a mejorar para conseguir los ambiciosos objetivos de este equipo.

El próximo fin de semana es de descanso, por lo que el siguiente partido será en dos semanas contra el Cañadío Santander CBN, el domingo 14 en el polideportivo san Andrés a las 18:00.