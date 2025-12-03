EL CSB Décimas no aprovecha el factor cancha

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Décimas desaprovechó una nueva oportunidad de reencontrarse con la victoria en un partido marcado por las carencias defensivas, que el equipo visitante supo aprovechar, así como la falta de trabajo en equipo de los locales buscando individualidades innecesarias en vez de tener una visión global de equipo en el contraataque mostrando mayor compromiso con el compañero.

El equipo soriano mantuvo el tipo durante el primer cuarto pero la falta de concentración con desconexiones importantes y falta de empuje del equipo local en el segundo cuarto, permitió a los segovianos irse al descanso con una ventaja suficiente para poner las cosas difíciles a los sorianos.

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, el equipo salió a la cancha con otra actitud demostrando que cuando quieren pueden y que saben hacer las cosas bien pero lamentablemente el buen parcial del tercero no fue suficiente para compensar el resto del partido y la victoria se fue finalmente para Segovia.

El CSB Décimas descansa este fin de semana y jugará su siguiente partido el domingo 14 de Diciembre en Zamora contra el CDZ.