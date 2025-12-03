El Grupo Herce somete a Manacor para seguir invicto (3-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria sigue invicto esta temporada al no dejarse sorprender por CV Manacor, un rival directo que no pudo con la solidez de un equipo soriano que se postula como la verdadera alternativa a Guaguas en la lucha por el liderato. 3-1 final con parciales de 27-25, 25-22, 20-25 y 25-21. Los celestes confirman que el que quiera ganar este curso en Los Pajaritos tendrá que hacer muy buen voleibol.

Voleibol de kilates y de mucha emoción en un primer set que fue un auténtico toma y daca y que finalmente se decantó para un Grupo Herce que supo jugar mejor los puntos definitivos para llega al apretado 27-25.

Perder el primer set le pasó factura a Manacor, que en la segunda manga siempre fue a remolque de los sorianos. El Grupo Herce seguía a lo suyo y con un juego muy sólido iba poniendo tierra de por medio en el marcador. Hoyos, Moreno y compañía estaban destrozando a un conjunto manacorí que no encontraba el ritmo de juego del primer set. A los celestes les salía todo y a los baleares nada para alcanzar una diferencia de 21-14.

El set parecía sentenciado, pero en ese momento Manacor encontró la inspiración para hacer cuatro puntos de una tacada y ponerse con 21-18. Regresaba la emoción, aunque este Grupo Herce es de esos equipos que cuando se remanga es complicado de parar y así fue. Un par de zambombazos de Moreno y dos buenas acciones de Azddin Mimoun en el centro de la red finiquitaron la manga y el partido lo tenían encarrilado los sorianos.

Pero Manacor es uno de los mejores equipos de la Superliga y llegó su reacción en un tercer set que tuvo claro color visitante a partir del empate a 12. Grupo Herce no encontraba su juego y los insulares sumaban con facilidad ante el desconcierto local. 20-25 y había partido en Los Pajaritos.

Arrancaba el cuarto set y ya se vio a un Grupo Herce enchufado al tomar la delantera en el marcador. Lindberg aparecía para unirse a Moreno y Hoyos como los verdaderos ejecutores de Manacor. El triunfo ya era celeste.