La vara de medir para el Grupo Herce Soria: "El partido ante Manacor nos dirá dónde estamos"

El Grupo Herce Soria casi no ha tenido tiempo de saborear la aplastante victoria del pasado sábado ante Cisneros y ya está pensando en el partidazo de este miércoles, a partir de las 20.00 horas en Los Pajaritos, ante el CV Manacor. "Un partido para medirnos dónde estamos", aseguraba Alberto Toribio en relación a la importancia del enfrentamiento ante los baleares para un equipo soriano que, a excepción del choque ante San Roque, ha ganado todos sus compromisos de esta temporada con mucha solvencia.

El entrenador de los celestes comenzaba su comparecencia de prensa valorando el momento de su equipo tras el 3-0 contra Cisneros: "Llegamos con mucha confianza tras el gran partido realizado el pasado sábado en el que me quedó la sensación que las cosas diferentes que venimos trabajando funcionaron bien".

Toribio se mostraba ilusionado con el rendimiento de un Grupo Herce "al que se le pueden pedir muchas cosas". Y es que el técnico sabe que van a más con el paso de las jornadas: "Cada vez nos vamos pareciendo más a lo que queremos". Crecimiento celeste en una recta final de 2025 en la que tendrá que jugar cinco partidos y cuatro de ellos serán ante rivales de la zona alta de la Superliga.

La primera prueba de fuego importante para los sorianos será este miércoles en un encuentro "exigente" del que Toribio destaca que "si no estamos al límite no lo vamos a ganar. Es un encuentro para medirnos dónde estamos y que será interesante para ver cómo respondemos a esta exigencia".

El vallisoletano analizaba a la escuadra manacorí e indicaba que "es un rival muy intenso y que defensivamente puede que sea uno de los refuerzos de la Liga. En el ataque por el centro también es muy poderoso y cuesta mucho pararlos". Para frenar a los insulares el Grupo Herce tendrá que jugar su mejor voleibol y una de las claves será que "nuestro saque sea importante". Lo que tiene claro Toribio es que "el partido se decidirá por detalles pequeños".

Grupo Herce y CV Manacor ya fueron la alternativa al poderío de Guaguas Las Palmas de la pasada campaña y en la presente también se postulan como los equipos que pueden hacer sombra a los canarios. "Creo que la distancia de Guaguas con los demás equipos se ha incrementado".