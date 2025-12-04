Los más pequeños de la cantera del Club Soria Baloncesto siguen con su racha triunfadora

Algunos de los equipos de la cantera del Club Soria Baloncesto.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER 49 - CD BASE 62

Partido muy completo del equipo local especialmente enfocado y con mucho acierto en la primera parte.

Pese a las bajas en el equipo de los sorianos, los locales llevaron ventaja durante casi 30 min, Sin embargo esta situación llevó al equipo a una escasa rotación que se hizo más evidente hacia el final del partido.

Pequeñas desconexiones en el tercero y cuarto cuartos, hacen que el equipo vaya perdiendo su ventaja lo que les llevó finalmente a perder el partido.

El equipo sigue trabajando y demostrando la mejora sustancial jugando como un equipo.

2ª División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 12 - JUVENTUD PRADOREY 63

Jornada a priori muy difícil para los sorianos que se enfrentaban a un difícil rival que venía invicto en la liga.

El partido comenzó de manera distinta a la jornada anterior donde los sorianos salieron cometiendo muchos errores y con miedo debido a la gran superioridad física que tenían los jugadores arandinos sobre los del equipo local.

A medida que fueron avanzando los minutos, y pese a ir por detrás en el marcador, los sorianos cogieron confianza y demostraron que son un equipo.

Aun así hay muchas cosas que el equipo debe seguir trabajando y mejorando tanto en los entrenamientos como en los partidos.

La parte positiva es que se empieza a poner en práctica muchas cosas de las aprendidas en los entrenamientos lo que hace creer en la evolución positiva del equipo.

MARISTAS B 62 - CSB CAD. FORGASA 52

El equipo comenzó desconcentrado, con una mala entrada en la cancha lo que hizo que el equipo llevase una desventaja hasta el final del tercer cuarto de unos 15 - 20 puntos.

Sin embargo, el equipo sacó su garra y en el último cuarto dió un arreón que le permitió ponerse a 2 puntos por debajo de los locales cuando faltaban escasos minutos.

Aún así, la imprecisión de los sorianos y la falta de control de los últimos minutos, decantó la balanza en el lado de los locales.

Sin duda un partido de aprendizaje para los sorianos que les debe de hacer reflexionar y entender que hay que salir concentrados y permanecer alerta para evitar tener que recuperar los puntos perdidos en un breve espacio de tiempo.

CSB CAD. CODESIAN 80 - JUVENTUD ARQUIPLUS 41

Partido controlado de principio a fin por los sorianos donde se vió un juego coral a nivel ofensivo gracias a la buena ocupación de espacios, escaso uso de bote y generosidad en el pase por parte de los locales.

Un equipo que sigue demostrando su juego dominante gracias al trabajo del día a día en los entrenamientos y su gran labor de equipo.

CD BALONCESTO VENTA DE BAÑOS 81 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 72

Partido donde se empieza a notar la mejoría defensiva y el mayor acierto debajo del aro, lo que les permitió por primera vez esta temporada superar los 48 puntos de anotación.

El equipo llegó al descanso con un ajustado 40 - 41 para los sorianos, pero la precipitación y algunas pérdidas de balón así como fallos debajo de canasta dieron la victoria a los locales.

El equipo soriano también acusó los errores en los tiros libres y pérdida de actitud puntual, aún así mejoraron en ciertos aspectos respecto a partidos anteriores como por ejemplo desde la línea de tres.

El equipo evoluciona en los entrenamientos y debe de seguir luchando para evitar dejarse una victoria en el camino que fácilmente podrían haber culminado.

CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 44 - JUVENTUD IMESA 69

Derrota de los sorianos antes el líder de la competición en un mal partido del equipo local y donde el equipo visitante fue superior en todas las facetas del juego demostrando un gran trabajo en equipo lo que les llevó a distanciarse rápidamente en el marcador.

El equipo local no supo parar a un rival superior por errores no forzados y muchas pérdidas de balón que fueron aprovechadas por el equipo visitante.

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 60 - ARANDA GSK 35

El equipo local soriano sigue con su buena racha de victorias (tres consecutivas).

El equipo estuvo espeso en la primera parte con demasiadas faltas de concentración que llevaron a dar numerosos malos pases y pérdidas de balón involuntarias que fueron aprovechadas por el equipo rival.

Sin embargo en la segunda parte el equipo salió mucho más concentrado y teniendo las ideas muy claras. El equipo demostró muy buena actitud, tenía muy buenas salidas con el balón lo que ayudaba a tener canastas fáciles . Buena labor del equipo también en defensa lo que impidió varios buenos contraataques del equipo visitante que fueron frustrados por los sorianos.

Hay cosas para seguir trabajando pero sin duda este equipo de los más pequeños se está convirtiendo en un gran equipo.

2ª División Femenina:

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 53 - SPB CHOCOLATERÍA IBÁÑEZ B 22

Gran partido de todas las chicas que desde el principio con la gran intensidad defensiva, el trabajo en equipo y la generosidad compartiendo el balón en ataque, decantó el partido para las locales.

Primer partido en el que el equipo local disponía de la plantilla completa y donde se puede apreciar la gran evolución de este equipo en su juego desde que comenzó la temporada, sin duda un equipo que va por buen camino aprendiendo cada semana con respecto a la anterior.

JUVENTUD MERKAMUEBLE 26 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 69

Trabajada victoria fuera de casa ante un rival inferior física y técnicamente pero que tiró de casta para vender cara la derrota.

Primer partido en el que las sorianas se enfrentaron a una defensa zonal durante los 40 min, sabiendo salir al contraataque en cada ocasión que se les presentó y atacando en zona con paciencia como parte de su aprendizaje en el partido.

Se dieron minutos a jugadoras del segundo equipo que respondieron con una gran actitud y aptitud ante el reto al que se enfrentaban.

CSB MARTÍNEZ TRÍBEZ 67 - CLARET FUNDACIÓN CAJA RURAL de SEGOVIA 20

Partido muy cómodo y bueno para el equipo soriano tanto en la intensidad del encuentro como en la actitud del equipo.

El equipo rival siendo colista se presentó con sólo 6 jugadoras lo que les permitió mantener la concentración y ganas de jugar durante todo el partido.

Gracias a la mayor calidad de las jugadoras y el mayor aprovechamiento de los errores rivales el marcador reflejó un resultado abultado para las locales que no llegó a cerrarse pero estuvieron cerca.

El equipo pudo haber aprovechado gran parte del partido para seguir trabajando y poniendo en práctica parte táctica preparada durante los entrenamientos que no llevaron a cabo en gran medida.

Minibasket Femenino Provincial:

JUVENTUD GSK 7 - CSB RED DE CALOR 57

Desde el salto a la cancha inicial, el CSB mostró sus intenciones, líneas de pases presionadas, ayudas constantes y una intensidad defensiva que agotó las opciones ofensivas del rival.

En ataque, el equipo brilló por su juego conjunto. circularon el balón, encontrando siempre a la jugadora mejor posicionada.

La generosidad y la lectura del juego permitieron algo que siempre emociona en categorías de formación, todas las jugadoras sorianas consiguieron anotar en algún momento, reflejo de la confianza, la participación y el espíritu de equipo que caracteriza a este grupo.

Con esta victoria, las chicas del CSB Red De Calor no sólo suman un resultado abultado sino una muestra más del buen trabajo que vienen desarrollando a lo largo de esta temporada.