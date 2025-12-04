Toribio espera en Melilla "un partido similar" al de Manacor para el Grupo Herce

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria sigue imparable y quiere seguir con su racha victoriosa este domingo, a partir de las 17.00 horas, en la cancha de Melilla, un partido que Alberto Toribio considera que "será similar" al del miércoles ante Manacor. El entrenador de los celestes destacaba el potencial de Melilla, un rival que "nos va a poner las cosas muy complicadas, como nos las puso Manacor.

Toribio casi resoplaba cuando se le preguntaba por la victoria ante los baleares y reconocía que "sufrimos" ante un adversario que "nos puso las cosas muy difíciles". El técnico se mostraba satisfecho por los tres puntos sumados y por cómo llegaba un triunfo fundamentado en lo colectivo más que en las individualidades. "Ganamos con la aportación de todos los jugadores y se vio que tenemos alternativas para sacar los partidos adelante". Ponía en valor el planteamiento de los manacorís ya que fueron capaces de frenar a efectivos importantes en la rotación soriana como Moreno, Lindberg o el propio Hoyos.

El Grupo Herce se consolida en la segunda posición de la Superliga y en estos momentos es la gran amenaza que podría tener el líder y poderoso Guaguas. "El segundo puesto es merecido, pero con esta ola de siete triunfos puedes perder el norte", comentaba el vallisoletano, quien se mostraba prudente y al mismo tiempo ambicioso porque "queda mucho trabajo por delante y la compenetración en el juego todavía puede ser mayor".

De cara al choque en Melilla, el preparador de los sorianos se refería a los condicionantes de un viaje que "no es cómodo y que es más caro que jugar en Europa". Toribio también mencionaba uno horario, el de las 17.00 horas del domingo, que no es habitual en el voleibol. Sin embargo, el pucelano destacaba que "lo complicado de jugar allí es el gran equipo que tiene Melilla".

Respecto a lo costoso del desplazamiento a la Ciudad Autónoma, Toribio adelantaba que no viajarán todos los integrantes de la plantilla por los costes del viaje. De esta forma se verá obligado a realizar una convocatoria, una práctica nada común en este deporte.