El Río Duero Soria Grupo Herce no afloja en la Superliga de voleibol

El Grupo Herce Río Duero no afloja en la Superliga de voleibol. Su última victoria frente al CV Melilla le permite perseguir al CV Guaguas, líder del campeonato y señalado, también desde Soria, como el máximo aspirante a todos los títulos en juego.

Pero antes de que se decidan, el primero será el de la Supercopa, final programada en Valladolid el presente mes de diciembre, el conjunto celeste no cede en su empeño de perseguir a su oponente más cualificado y poner distancia con sus inmediatos perseguidores.

La prueba más evidente es que no ha perdido ninguno de sus encuentros y ha superado a rivales de entidad como Manacor, Melilla, Teruel o San Roque, entre otros.

Los canarios del San Roque son los únicos que le han evitado sumar todos los puntos en juego, uno en concreto, el que separa al líder del grupo de Alberto Toribio, que prepara ya el siguiente compromiso de la fase regular frente al Playas de Benidorm, noveno clasificado con siete puntos.

El próximo sábado se disputará la novena jornada en un final de mes que completará la primera vuelta del campeonato y se conocerán los nombres de los clasificados para la fase final de la Copa del Rey.

Los otros dos partidos que le restan al Grupo Herce son frente a dos rivales de peso, Valencia en Los Pajaritos, y Guaguas en tierras canarias. La Supercopa, el 29 de diciembre, cerrará el año 2025.