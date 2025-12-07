El Grupo Herce Soria sigue intratable con un 0-3 ante un Melilla correoso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria Voleibol sigue imparable en la Superliga Masculina y en el Javier Imbroda Ortiz dio un golpe sobre la mesa al imponerse por 0-3 a otro de los gallitos de la categoría, un Club Voleibol Melilla que peleó con uñas y dientes, pero que a la hora de la verdad no pudo nunca con el enorme potencial de juego de los hombres de Alberto Toribio. Fueron siempre por delante los visitantes en los dos primeros sets, y aunque en el tercero les tocó ir a contra corriente desde el inicio, en los puntos decisivos los sorianos no perdonaron, dándole la vuelta al partido y finiquitando la contienda por la vía rápida.

Llegaban los norte africanos al choque crecidos después de cuatro victorias consecutivas y de inicio pusieron en muchos apuros al cuadro soriano, con un potente saque que les permitió colocar el 3-0 en el marcador. Pero la superioridad de los locales duró lo que tardó en ponerse en marcha la maquinaria soriana. La recepción de los visitantes empezó a funcionar, cortando la escapada de los locales.

Los dos equipos arriesgaban al máximo y los errores en el saque de unos y otros mantuvieron la igualdad en el marcador durante algunos minutos, pero poco a poco iba creciendo el juego de los visitantes. Grupo Herce Soria empezaba a imponer su potencia y la solidez de su trabajo defensivo y conseguía irse de tres puntos, forzando al técnico local a pedir su primer tiempo muerto (6-9). No conseguía Melilla cambiar la situación, aunque sí frenaba la escapada de su rival. Estaban atentos los locales, que con una gran defensa aprovechaban los errores de su rival para apretar el marcador (14-15).

Ahora era Toribio el que tenía que parar el partido. A la vuelta, y tras el 15-15, los suyos recuperaban el control del encuentro gracias al saque de Lorente y un punto de bloqueo que ponía el 15-18 en el marcador. Llegaron a colocarse a cuatro puntos del rival los sorianos (15-19), pero Melilla no se rendía, apretaba los dientes y volvía a meterse en el set. Lo igualaban a 22 los locales, aunque con Mimoun al saque Soria colocaba el 22-25.

Ya en el segundo set, los de Toribio conseguían tomar pronto la delantera, aunque el rival les pisaba los talones gracias al buen hacer de Malaber. Sin embargo, un saque directo volvía a lanzar a los de Toribio, que ponían el 5-9 en el luminoso. Pero una vez más hacía la goma Club Voleibol Melilla, asumiendo riesgos para impedir que el rival abriese una brecha definitiva.

Aparecía entonces Lindberg para complicar la recepción de los melillenses gracias a su potencia y poner el 12-16 en el marcador. A partir de ahí, lo intentaron todo los locales, pero lo cierto es que Grupo Herce Soria aguantó bien los arreones del cuadro local que, pese a que recortó diferencias en varias ocasiones, no consiguió nunca acercarse a menos de dos puntos de distancia antes de que Lindberg apareciese de nuevo para poner el 22-25 y finiquitar el set.

Con el 0-2 en el luminoso a Melilla no le quedaba otra que arriesgar al máximo para tratar de impedir que el encuentro acabase en la tercera manga. Pero parecía que los sorianos no iban a dar tregua a su rival con el 0-2 inicial. Sin embargo, Méndez asumió el mando en el cuadro local y barrió de la pista a los de Toribio, que tenía que pedir un tiempo muerto con 6-3 en el electrónico. No conseguía Soria cambiar la situación y los locales se mantenían por delante, aunque no conseguían romper el set y los visitantes iban ganado terreno. Se llegaba así a la recta final, con un ajustado 22-20 en el electrónico. Apretaron los de Toribio, que forzaron los errores locales y estuvieron atentos para darle la vuelta a la situación y poner punto y final al partido con un punto de Domenech (25-27).