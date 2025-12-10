El Balonmano Soria respira con la victoria al Base Oviedo

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria respira con la victoria del pasado fin de semana ante el Base Oviedo. La cuarta de la temporada lo que le vale sumar dos puntos hasta los ocho, cifra que le empareja con tres de sus rivales en la pelea por eludir el descenso.

El grupo de Oriol Castellarnau rompió una racha de cuatro jornadas consecutivas con derrotas (San Pablo Burgos, Club Cisne, Puerto Sagunto y Anaitasuna). Después de encadenar, previamente a esa mala racha, dos victorias consecutivas (Alcobendas y Zaragoza), el BM Soria sumó el sábado su cuarta victoria de la temporada ya que en la jornada tercera se estrenó en el apartado de partidos ganados al superar al Sinfín Santander.

Esta trayectoria le ha llevado a registrar ocho puntos igual que Trops Málaga, vencedor sobre el Agustinos Alicante en la jornada recién superada, y que Base Oviedo y BM Zaragoza.

La diferencia de los goles a favor y en contra permite al club amarillo clasificarse fuera de las tres últimas plazas, las que mandan a sus inquilinos al final de la temporada a una categoría inferior. En esa lucha de la salvación se enmarca su próximo compromiso en Málaga frente a uno de los implicados, el Trops.