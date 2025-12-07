El BM Soria vence al Base Oviedo

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Victoria del BM Soria, 24-21, sobre el Base Oviedo en el partido de la División de Honor Plata disputado en el San Andrés. Dos puntos de gran alivio para el conjunto de Oriol Castellarnau que rompe una racha desfavorable.

Este resultado permite al conjunto amarillo no descolgarse de la lucha por la salvación en una competición muy exigente donde había ofrecido una respuesta de altibajos en sus enfrentamientos anteriores.

La afición soriana disfrutó de una nueva victoria de su equipo por lo que sigue en la lucha por evitar una de las tres plazas, las tres últimas, que mandan a sus inquilinos a una categoría inferior.