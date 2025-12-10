El Sporting Santo Domingo no faltará a su cita con la Copa de España, en la que acumula cinco podios en dos años

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo ha inscrito a cuatro equipos -tres femeninos y uno masculino- en la Copa de España de voleibol, una competición que nació en 2013 en Guadalajara, vivirá la edición correspondiente a 2025 en Valladolid, del 27 al 30 de diciembre, y en la que la entidad soriana es una de las más laureadas, con cinco podios (tres oros y dos bronces) en las dos últimas ediciones. El club que preside César Gonzalo estará representado en Valladolid por las infantiles del Hospital Latorre Sporting A, las alevines del Sporting Santo Domingo A, los alevines del Sporting Río Duero A y las benjamines del Sporting Santo Domingo A. Los entrenadores de estos equipos son, respectivamente, Juan Francisco Pérez, Sergio Corredor, Pablo Mugarza y María Gómez y Lorena Alonso.

En 2024, el equipo alevín femenino del Sporting Santo Domingo, dirigido entonces por Sergio Pascual, ganó la medalla de oro en esta competición que organiza la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), lo mismo que la escuadra alevín masculina. El conjunto entrenado por Pablo Mugarza venía de ocupar la tercera plaza en 2023, en una edición en la que las alevines del Sporting también subieron a lo más alto del podio y en la que el conjunto infantil masculino finalizó tercero. Todos estos éxitos se lograron en Guadalajara. En Valladolid, en 2022, el Sporting Santo Domingo también se proclamó campeón del Nivel 2 de la categoría cadete femenina. En la Copa de España de Valladolid participará el equipo infantil masculino surgido del acuerdo de colaboración entre el Sporting y el Río Duero.

El que finalmente no entrará en liza en la capital de Castilla y León es el Sporting Río Duero benjamín masculino, en cuya categoría sólo se habían inscrito tres conjuntos. La creación de la competición en esta categoría (la reservada a los nacidos en 2016 y 2017) y el traslado de los alevines y los infantiles desde Guadalajara a Valladolid son algunas de las novedades de la edición de 2025 de la Copa de España, en la que Almería se consolida como la sede de las competiciones cadetes. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A y los alevines del Sporting Río Duero A no han perdido todavía ningún partido esta temporada. Una derrota han sufrido hasta ahora las alevines del Sporting Santo Domingo A y no han disputado todavía ningún encuentro oficial las benjamines de Sporting Santo Domingo.