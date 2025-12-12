Fin de semana de derbis sorianos en Regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Primera División Regional vuelve a escena este fin de semana después del descanso del pasado y lo hace con un doble derbi soriano en la jornada decimotercera. El sábado, desde las 16.00 horas, se enfrentan Golmayo Camaretas y San José mientras que el domingo, a partir de las 15.30 horas, se ven las caras el Calasanz y el Sporting Uxama. La penúltima jornada del año 2025 en la categoría tiene todos los atractivos con dos duelos fratricidas con objetivos muy diferentes para cada uno de los equipos de la provincia.

La Ciudad Deportiva del Numancia será el sábado el escenario del interesante encuentro entre el Golmayo Camaretas y el San José. Dos equipos en alza y que prometen noventa minutos en los que habrá una gran competencia. El Golmayo Camaretas encadena dos victorias y un empate en las tres últimas jornadas y su estreno en la categoría está siendo más que positivo. Los balagueros suman 17 puntos desde el puesto undécimo y su objetivo de conseguir la permanencia está un poco más cerca.

El San José, por su parte, afronta el partido después de golear la semana pasada al líder Turégano y su objetivo es continuar con su dinámica de triunfos para no perder de vista la zona de promoción de ascenso. El equipo de Carlos Carramiñana ocupa la cuarta plaza con 22 puntos, a sólo tres del Calasanz que es tercero y a cinco del liderato.

El domingo se vivirá otro duelo provincial entre el Calasanz y el Sporting Uxama en el que los pronósticos son claramente favorables a los capitalinos a tenor de los puestos que ocupan en la clasificación. Mientras el Calasanz es tercero el Uxama es penúltimo y cada vez tiene más complicada la salvación en la Regional.

El Calasanz de Fran Valero ya no renuncia a nada con el liderato a tiro de piedra con sólo dos puntos de desventaja con el Turégano. Un conjunto con una dinámica ascendente que se verá las caras con un rival con unos números totalmente opuestos. El Uxama sólo ha ganado un partido y empatado otro y con cuatro puntos está hundido en la clasificación. Su salvación en Regional empieza a ser ya un milagro a estas alturas de competición.