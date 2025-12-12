Triple cita para el Club Bádminton Soria en la recta final de la temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La temporada de la campaña 2025 está próxima a finalizar pese a lo cual hasta ocho jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 apuran sus últimas competiciones acudiendo a citas que se llevarán a cabo, en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato, la zaragozana de Alfajarín y en Estella, Navarra.

La presencia más numerosa será la que se produzca en Alfajarín, localidad próxima a Zaragoza con seis jugadores. Cuatro de ellos son de la cantera y cambiarán de categoría para la siguiente temporada por lo que comenzarán a competir en su nueva categoría para conseguir puntos de ranking nacional y poder posicionarse en mejor lugar. Es el caso de Isabel Corchón y Carmen Gómez que serán de la partida entre las sub19 y Álvaro Gómez y Daniel Marín quienes harán lo propio en los sub17.

Les acompañarán los jugadores seniors Santiago Martínez y José Carlos Pérez. Cualquiera de los seis, por su nivel de juego, son candidatos a subir al pódium.

Situación parecida ocurre con Jimena Ayllón, jugadora que abandona la categoría sub15 y que, en la prueba palentina de Villamuriel de Cerrato, lo hará en sub19 tanto en individual como en doble mixto.

Finalmente, María González participará en Master de Navarra de la categoría sub19. María parte como segunda favorita tanto en el cuadro de individual como en el de doble mixto junto al leonés Pablo García.

Los tres torneos, organizados por las respectivas federaciones territoriales se disputarán a lo largo de la jornada del sábado.