El Rugby Ingenieros de Soria celebra su tradicional Vermú Navideño este sábado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Rugby Ingenieros de Soria celebra este sábado 13 de diciembre una nueva edición de su ya tradicional Vermú Navideño, una cita que con el paso de los años se ha consolidado como un punto de encuentro para jugadores, familias, socios y simpatizantes del rugby soriano.

La jornada arrancará por la mañana en el Estadio Municipal de Los Pajaritos, donde entre las 10:00 y las 11:30 horas el equipo de touch rugby llevará a cabo una sesión específica de entrenamiento, enmarcada dentro de la preparación para su próxima cita competitiva. Esta actividad servirá como toma de contacto y trabajo previo de cara al compromiso que el conjunto soriano afrontará la próxima semana.

A partir de las 13:00 horas, la actividad se trasladará al bar Más que 2, donde se celebrará el Vermú Navideño del club. En él se darán cita todas las categorías, desde la escuela hasta los equipos sénior, con el objetivo de compartir un momento de convivencia fuera de los terrenos de juego. Durante el encuentro habrá detalles para los más pequeños del club y se sorteará una cesta entre los asistentes, todo ello en un ambiente distendido y plenamente navideño.

Esta convocatoria llega en un momento idóneo dentro del calendario, sirviendo como impulso para las próximas semanas de competición. El sábado 20 de diciembre, el equipo de touch rugby viajará a Arroyo de la Encomienda para disputar el Six Darts Shootout, un triangular frente a Arroyo Alligators y un combinado del Arquitectura madrileño y Mediterranean de Alicante.

Ese mismo día, los dos equipos sénior afrontarán una nueva jornada de la Primera Regional Aragonesa: el equipo masculino se enfrentará a Gigantes de Navarra, mientras que el equipo femenino se medirá a Fénix Rugby.

El Vermú Navideño se presenta así como una ocasión perfecta para reforzar la unión interna del club y afrontar con energía e ilusión los retos deportivos que aguardan al Ingenieros de Soria en la recta final del año.