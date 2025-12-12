Daniel Mateo: "El domingo puedo dar guerra en la Maratón de Málaga"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Mateo fue este viernes uno de los protagonistas en la presentación de la Generali Maratón de Málaga, una prueba en la que el adnamantino correrá el domingo a partir de las 8.30 horas. Incorporación de última hora a la lista de élite de la prueba, Mateo ha explicado que, después de abandonar el pasado domingo en Valencia, “tengo incertidumbre respecto a lo que puedo hacer en la carrera, pero esta semana me he encontrado muy bien y pienso que puedo dar guerra el domingo. Quiero hacer un llamamiento para que los atletas españoles tengan en cuenta esta carrera y también a otros organizadores para que apuesten por los atletas nacionales”. En la presentación también estuvo presente Abel Antón, doble campeón del mundo de los 42 kilómetros en los años 1997 y 1999.

El Generali Maratón de Málaga 2025 vuelve a convertir a la ciudad en capital internacional del running. Este viernes se ha celebrado en la Terminal B de Cruceros del Puerto de Málaga la presentación oficial del evento, donde autoridades, patrocinadores y organización han inaugurado un fin de semana que reunirá a miles de aficionados al deporte. La cita, que alcanza su 15ª edición, alcanzará este domingo 14 de diciembre su mayor cifra histórica: 22.000 participantes, repartidos a partes iguales entre 11.000 corredores del maratón y 11.000 del medio maratón, con salida conjunta a las 8:30 h.

Durante estas 15 ediciones, la prueba ha vivido un crecimiento continuo en participación, diversidad y proyección internacional. La edición 2025 vuelve a demostrarlo: un evento consolidado como una de las grandes carreras del sur de Europa. Y además, este año el Generali Maratón de Málaga estrenará recorrido, más rápido y lineal, que ofrecerá más comodidad a todos los participantes y un trazado idóneo no solo para que los mejores corredores vuelen sobre el asfalto, sino para que todos los deportistas populares asalten sus mejores marcas personales.

Una edición más internacional que nunca

El carácter global del Generali Maratón de Málaga será protagonista en 2025. Este año se han inscrito corredores de más de 90 países y de los cinco continentes, lo que supone un 66% de participación extranjera, un porcentaje sin precedentes en la historia de la prueba. Un impulso significativo para la actividad económica de la ciudad durante todo el fin de semana.

Los países más representados serán:

España: 7.307 participantes

Reino Unido: 3.662

Países Bajos: 1.554

Francia: 1.079

Bélgica: 1.048

Esta participación internacional vendrá respaldada por una retransmisión que podrá seguirse en directo no solo en España, sino también en más de 100 países en los que el Generali Maratón de Málaga llegará a través de la televisión. En España, la carrera podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Revista Corredor.

Por su parte, la participación femenina también sigue creciendo: las mujeres representan el 34% del total, un dato que reafirma la evolución positiva y la apuesta del evento por la igualdad en el deporte.

En el acto han estado presentes Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga , junto a Pilar Fernández-Fígares, gerente de Malagaport. También los patrocinadores, entre los que ha destacado, Sira del Cerro, directora territorial sureste de Generali, y Javier Tarrancón, propietario de la marca Luanvi, licenciada a Revolution Sport. Además, junto a ellos ha estado Pablo López-Barajas, director de Atresmedia Eventos, organizadora de la prueba, y Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo. Tampoco han fallado a su cita con Málaga los dos mejores embajadores que puede tener la carrera, Martín Fiz y Abel Antón, que de nuevo estarán en la línea de salida junto a los miles de corredores populares.

Todos ellos han destacado el crecimiento del evento, su dimensión internacional y el impacto deportivo, social y turístico que el maratón genera en Málaga.

Según Borja Vivas, máximo responsable deportivo del Ayuntamiento de Málaga, “el Generali Maratón de Málaga se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes de la ciudad”. El que fuera atleta internacional con la selección española ha querido poner en valor la alta participación de este año, que “nos sitúa entre las maratones más importantes de todo el mundo”, y además ha destacado el hecho de que “el 60 por ciento de los corredores son extranjeros convierte al maratón en un atractivo más que se suma a los que tiene la ciudad”.

Martín Fiz y Abel Antón, recibidos como las estrellas que son en el Puerto de Málaga, serán los máximos embajadores de la prueba. Para Fiz, “es una suerte tener un maratón que ofrece todo al corredor: gastronomía, cultura y nivel deportivo. Es un orgullo poder seguir corriendo aquí y siendo embajador de este evento”. Unas palabras que ha secundado el soriano Abel Antón, que ha puesto en valor que “cuando éramos jóvenes teníamos que salir de España para competir y ahora no es necesario gracias a maratones de la calidad de Málaga. Además, este año tenemos el aliciente de tener a un maratoniano como Dani Mateo”.