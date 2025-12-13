Fútbol / Primera Regional
El San José golea 0-3 al Golmayo Camaretas y se coloca tercero
Gonzalo, Chuspi e Iraola fueron los goleadores del equipo colegial
El San José goleó 0-3 al Golmayo Camaretas en el derbi soriano y se coloca tercero en la clasificación de la Primera División Regional de Aficionados. Tres puntos de oro para el conjunto entrenado por Carlos Carramiñana que opta a todo en la presente temporada.
El partido se le puso de cara al San José ya que a los seis minutos Gonzalo hacía el 0-1. Pasado el cuarto de hora llegaba el 0-2 que materializaba Chuspi. Así finalizaba la primera parte en la Ciudad Deportiva.
Ya en la segunda parte, a un cuarto de hora para el final, Iraola hacía el definitivo 0-3 y la victoria era para un San José que encadena dos victorias seguidas.