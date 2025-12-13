Primera derrota del Grupo Herce Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria encaja su primera derrota de la temporada al caer con Playas de Benidorm , un recién ascendido a la Superliga, por 2-3 (20-25, 25-21, 25-21, 24-26 y 13-15).

En el cuarto set con un parcial de 1-7 ha pasado el marcador de 20-17 a 21-24 que no desaprovecharon los alicantinos. Ello llevó a un quinto set igualadísimo, en el que Benirdom estuvo muy inspirados en el tramo final, sobre todo en defensa y bloqueo, para llevarse dos puntos.

Es el primer traspié de los sorianos en la presente campaña y la próxima semana se presenta más que interesante teniendo en cuenta que el miércoles el Grupo Herce visita a Valencia y el próximo sábado recibe a Guaguas.