Heraldo-Diario de Soria

Voleibol

Primera derrota del Grupo Herce Soria

El conjunto celeste fue superado en el quinto set por Playas de Benidorm, un recién ascendido a la Superliga. Los de Toribio estuvieron desconocidos en su juego

Mal partido del Grupo Herce para encajar su primera derrota del curso

Mal partido del Grupo Herce para encajar su primera derrota del cursoMontesegurofoto

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

Grupo Herce Soria encaja su primera derrota de la temporada al caer con Playas de Benidorm , un recién ascendido a la Superliga, por 2-3 (20-25, 25-21, 25-21, 24-26 y 13-15). 

En el cuarto set con un parcial de 1-7 ha pasado el marcador de 20-17 a 21-24 que no desaprovecharon los alicantinos. Ello llevó a un quinto set igualadísimo, en el que Benirdom estuvo muy inspirados en el tramo final, sobre todo en defensa y bloqueo, para llevarse dos puntos. 

Es el primer traspié de los sorianos en la presente campaña y la próxima semana se presenta más que interesante teniendo en cuenta que el miércoles el Grupo Herce visita a Valencia y el próximo sábado recibe a Guaguas.

tracking