Voleibol
Primera derrota del Grupo Herce Soria
El conjunto celeste fue superado en el quinto set por Playas de Benidorm, un recién ascendido a la Superliga. Los de Toribio estuvieron desconocidos en su juego
Grupo Herce Soria encaja su primera derrota de la temporada al caer con Playas de Benidorm , un recién ascendido a la Superliga, por 2-3 (20-25, 25-21, 25-21, 24-26 y 13-15).
En el cuarto set con un parcial de 1-7 ha pasado el marcador de 20-17 a 21-24 que no desaprovecharon los alicantinos. Ello llevó a un quinto set igualadísimo, en el que Benirdom estuvo muy inspirados en el tramo final, sobre todo en defensa y bloqueo, para llevarse dos puntos.
Es el primer traspié de los sorianos en la presente campaña y la próxima semana se presenta más que interesante teniendo en cuenta que el miércoles el Grupo Herce visita a Valencia y el próximo sábado recibe a Guaguas.