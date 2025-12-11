Toribio ve a un Grupo Herce "fuerte" en lo mental para cuando llegue "ese mal momento"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El aire sopla a favor de un Grupo Herce Soria que lo ha ganado todo en lo que va de temporada y el sábado, a partir de las 19.30 horas en Los Pajaritos ante Playas de Benidorm, quiere continuar con su dinámica de victorias. Alberto Toribio habla de "sensaciones inmejorables" en su equipo, aunque el entrenador advierte que "la debilidad llegará" y es ahí cuando tiene que aparecer el carácter de una plantilla que "mentalmente está fuerte".

Toribio comenzaba su comparecencia de prensa analizando el triunfo por 0-3 en Melilla en lo que fue un partido "duro y exigente" ante un rival que como local siempre tiene "un rendimiento muy alto". El técnico celeste reconocía que el 0-3 fue un marcador "un tanto engañoso" porque los tres sets fueron ajustados y en el tercero Melilla estuvo muy cerca de alargar el encuentro.

El vallisoletano se refería a la capacidad de los suyos de voltear el marcador en el tercer parcial. "Es un indicativo de que el equipo compite bien. Mentalmente estamos fuertes".

Una capacidad mental para sobreponerse a las circunstancias adversas que es una de las señas de identidad de este Grupo Herce de Toribio. "Es cierto que a los momentos de debilidad hemos sabido darles la vuelta. La debilidad llegará esta temporada porque no vamos a ganar todos los partidos. Tenemos que estar preparados para cuando llegue ese mal momento y sacar esa fuerza mental".

Mientras tanto desde el Grupo Herce se quiere "demostrar y disfrutar" con este momento dulce que hace que los sorianos sean segundos en la Superliga a sólo dos puntos del líder Guaguas Las Palmas. "A las dinámicas positivas hay que alimentarlas todos los días", indicaba Toribio, quien se centra en el partido más inmediato ante Playas de Benidorm, aunque de reojo mira el calendario que les espera para finalizar 2025 y un mes de enero en el que tendrán que jugar competición europea.

El choque más inmediato de los celestes será este sábado al recibir a un recién ascendido a la Superliga como es Benidorm. Toribio no quiere la más mínima confianza y avisa que sin no están al cien por cien "todos los partidos se pueden perder". El técnico valoraba el hecho de que el conjunto alicantino ganara recientemente 2-3 en la cancha de San Roque. "No miro más allá de Benidorm y lo que quiero es ganar por el marcador que sea", señalaba Toribio.

Tras la cita de este sábado llegará una semana con dos encuentros para los sorianos, el miércoles visitando a Valencia y el sábado 20 de diciembre recibiendo en Los Pajaritos a Guaguas Las Palmas. Después llegará el parón navideño, un paréntesis que se verá alterado para el Grupo Herce ya que el lunes 29 de diciembre jugará la Supercopa de España ante Guaguas.