Pelota
Intenso fin de semana pelotazale en La Juventud
El sábado se celebró el Torneo de Navidad y el domingo Open de Soria
La capital soriana ,y mas concretamente el frontón de La Juventud acogió este fin de semana sendas jornadas de pelota con la disputa del XVI Torneo de Navidad y el IV Open de Soria.
El sábado por la tarde tuvieron lugar las semifinales del Torneo de Navidad. Este campeonato recorre cinco localidades de la provincia. En la semifinal de cuatro y medio élite, Fernández contra pronóstico venció al actual campeón de España, Óscar Lerena, por 22-16. En la semifinal de élite parejas Cabrerizo II y Balerdi arrollaron a Gutierrez y Altuzarra, por 22-9.
Ya el domingo a la mañana en La Juventud se pudieron ver dos preciosos partidos que gustaron mucho correspondientes al IV Open de Soria. En el primer partido después de mas de una hora Uriarte y Arroitia doblegaron 22-19 a Bikandi y Atutxa. En la semifinal de élite, Egiguren y Uriondo vencieron in extremis a Lerena y Sánchez por 22-17,en un partido con mucho ritmo.
Con estos resultados ya hay una pareja finalista para la final del día 28, la otra saldrá de la jornada a celebrar el día 21 también en la Juventud.