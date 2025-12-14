El Almazán tutea al líder Tordesillas y logra un valioso empate (1-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Sociedad Deportiva Almazán sumó un valioso y meritorio empate a uno ante el líder, un Atlético Tordesillas que con 33 puntos sigue comandando el Grupo VIII de Tercera Federación. Los adnamantinos, por su parte, son octavos con 19 puntos tras una racha de cuatro jornadas sin conocer la derrota.

Encuentro de la máxima exigencia para un Almazán que afrontaba el choque tras el triunfo de la pasada jornada en el campo del Numancia B en el derbi soriano. Los de Pablo Ayuso saltaron al terreno de juego de La Arboleda sin complejos y pasado el cuarto de hora Marcos Gil anotaba el 1-0. Se le ponía de cara el choque a un conjunto local que estaba desplegando un buen juego.

El Tordesillas buscó el empate y su premio lo tenía antes de la media hora con un tanto de Dani Díez. Marcador igualado juego de tú a tú hasta el tiempo de descanso. Ya en la segunda parte hubo bastante respeto entre los dos equipos y las tablas no se iban a mover. Un punto para un Almazán que el próximo sábado visitará al Atlético Mansillés para cerrar el año 2025.