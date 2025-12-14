El Calasanz gana 2-0 al Uxama y sube a la segunda plaza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz se llevó el derbi provincial ante el Sporting Uxama correspondiente a la jornada decimotercera de la Regional de Aficionados y asciende a la segunda posición de la clasificación. Un 2-0 en un enfrentamiento que se solventó en la segunda parte gracias a los goles de Lucas Martínez y Pablo Sanz.

El primer periodo finalizaba con empate a cero. El Uxama aguantaba el empuje de un Calasanz que sabía que en caso de ganar se colocaría segundo tras los resultados de la tarde del sábado. Ya en la segunda parte todo de le puso de cara al conjunto entrenado por Fran Valero con el 1-0 materializado por Lucas Martínez. Al Uxama no le quedaba más remedio que adelantar sus líneas si quería llevarse algún punto de su desplazamiento a la capital. El Calasanz sentenciaba el encuentro en el minuto 60 con el tanto de Pablo Sanz. El equipo de El Burgo de Osma lo siguió intentando, pero le faltaron ideas para inquietar la portería de Fernando Mínguez.

Los tres puntos dejan al Calasanz en la segunda posición de la tabla con un total de 28, sólo dos menos que el líder Turégano. Los sorianos cierran 2025 el próximo sábado con la visita al campo del colista El Espinar en el que puede ser un duelo muy asequible para los calasancios al verse las caras contra un rival que sólo ha ganado un partido.

El Sporting Uxama, por su parte, sigue penúltimo y la permanencia en Regional cada vez la tiene más complicada.