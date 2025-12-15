Éxito soriano en el Campeonato Oficial de Navidad de Kickboxing

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los kickboxers sorianos firmaron una destacada actuación en el Campeonato Oficial de Navidad, celebrado en Arroyomolinos, con un balance global de seis medallas de oro y cuatro de plata en las modalidades de light contact y kick light.

Antonio Martín Moreno (-74 kg) se colgó dos medallas de plata, una en kick light y otra en light contact, tras completar cinco combates a lo largo de la jornada. Por su parte, William Martínez Cordero (-69 kg) logró el oro en kick light y la plata en light contact, confirmando su regularidad en ambas disciplinas.

En la categoría de -89 kg, Pedro Ruiz Gordillo consiguió el oro en light contact y la plata en kick light, mientras que Georgi Lilov (-84 kg) fue uno de los grandes protagonistas del campeonato al proclamarse doble campeón, con oro en light contact y oro en kick light.

La actuación de los cuatro deportistas consolida el buen momento del kickboxing soriano, que vuelve a subir al podio en una cita oficial de ámbito autonómico y nacional, combinando resultados deportivos con el carácter solidario del evento.