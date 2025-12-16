Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Semillas Adolfo Martínez pierde en casa un partido igualado hasta el fina. Un partido muy igualado para las sorianas que termina con otra derrota como desenlace pese al gran esfuerzo y entrega del equipo.

El partido comenzó con ambos equipos muy erráticos de cara a canasta y con varias pérdidas de balón. Las santanderinas mandaron durante todo el cuarto en el marcador debido en gran parte a una floja defensa de las locales lo que no desaprovechó el equipo visitante finalizando 18 a 30 para ellas.

El segundo cuarto comenzó con un parcial de 4-0 a favor, pero volvieron las imprecisiones en los pases, aún así a mitad de cuarto íbamos 3 puntos abajo.

Tras ello la intensidad bajó en ambos equipos y hubo un intercambio de canastas fáciles por ambos equipos aunque con algo más de acierto del equipo visitante, lo que les permitió mantener la distancia al descanso (43-55) con parcial de cuarto empatado a 25.

Durante el descanso se trató de ajustar aspectos ofensivos y sobre todo defensivos, lo que hizo disfrutar de un tercer cuarto muy igualado con ambos equipos muy parejos entre sí, pero en este caso con ventaja de las sorianas que se impusieron con un parcial de 16-14 yendo al último cuarto con un 59-69 en el luminoso.

El último cuarto empezó igualado, aunque la mayor prisa y ansiedad del equipo local les hizo errar de más lo que no desaprovechó el equipo visitante llevando el marcador a 66-84 a su favor.

El equipo se puso a trabajar buscando una nueva remontada épica como las de contiendas pasadas en esta temporada, pero se les echó el tiempo encima, aunque en los últimos minutos se hizo un parcial de 12 a 1 siendo otra vez el cuarto ganando 19 a 16 y finalizando el encuentro 78 a 85 a favor de las de Santander.

Gran partido del CSB Semillas Adolfo Martínez que pagó muy caro un mal primer cuarto lo que la final les llevó a la derrota. Aún así un gran trabajo de las chicas que supieron recomponerse y no venirse abajo, jugando uno de los mejores partidos esta temporada.

Partido de aprendizaje y mejora en la toma de decisiones y sacar el máximo de las fortalezas de este equipo, para conseguir los objetivos propuestos.

La próxima semana el equipo viaja a Villamuriel para enfrentarse a un equipo directo en la clasificación. El partido será el 20 de diciembre a las 17:00h