El Club Bádminton Soria cierra el año con notables resultados

Santiago Martínez y José Carlos Pérez en lo más alto del podio en Alfajarín.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24 afrontaba su último gran fin de semana de competición con tres citas en pruebas territoriales de Aragón, Castilla-León y Navarra.

En la localidad zaragozana de Alfajarín, se citaron seis jugadores sorianos con especial protagonismo para los jugadores seniors. Los dos representantes de esta categoría hicieron pleno de victorias en todos sus partidos. De esta manera, Santiago Martínez y José Carlos Pérez se hicieron con el oro de sus cuadros de individual, así como el doble haciendo dupla, cerrando de esta manera una gran temporada de resultados para ambos.

También lograrían medalla por partida doble las dos féminas de la categoría sub-19. Tanto Isabel Corchón como Carmen Gómez se inscribían en la categoría que estrenarán la próxima temporada logrando muy buenos resultados y unos excelentes puntos para el ranking nacional.

Carmen Gómez e Isabel Corchón a la derecha de la imagen.HDS

La más destacada fue Carmen Gómez con sendas medallas de plata tanto en individual como en el cuadro de doble femenino junto a la propia Isabel.

También en la jornada del sábado, Jimena Ayllón quien finaliza su participación dentro de las sub15, optó por medirse con jugadoras sub-19 en la prueba que se celebró en Villamuruel de Cerrato, en Palencia.

Jimena Ayllón fue la vencedora en Villamuriel de Cerrato.HDS

La apuesta le resultó francamente positiva dado que, pese a competir con jugadores que le superaban hasta en cuatro años, se alzó con la victoria. Jimena debió vencer las rondas de semifinales y final en partidos que se alargaron hasta el tercer set. Sin duda son grandes noticias para la joven soriana quién además de adquirir experiencia con jugadoras de mayor edad, refuerza su moral de cara a la próxima temporada. Alcanzó también la ronda de semifinales de doble mixtos junto al palentino Hugo Méndez en categoría sub-19.

Para finalizar las competiciones del fin de semana, María González cerraba su temporada, en su primer año en la categoría sub19, disputando el Master Territorial de Navarra que se celebró en Estella. María se quedó a las puertas de las finales tanto en el cuadro de individual, cediendo por 21-18 y 21-19, como en doble mixto.