La reválida del Grupo Herce en Valencia

El Grupo Herce Soria juega desde las 19.30 horas de este miércoles en la cancha de Conqueridor Valencia con la intención de sacarse la espina de la inesperada derrota del pasado sábado a manos de Playas de Benidorm. Fue la primera derrota de la temporada para los celestes, que en esta jornada intersemanal se verán las caras contra un conjunto valenciano que también perdía su partido del fin de semana.

A menos de una semana de conocer los emparejamientos de la Copa del Rey (en el sorteo del próximo martes 23 de diciembre en Valencia), la Superliga Masculina vuelve a la acción este miércoles y jueves con una nueva jornada intersemanal, la décima del campeonato. Con todo decidido de cara al torneo del K.O. en la zona alta, la presión se acumula en la zona baja con la disputa del octavo puesto.

Conectabalear CV Manacor abre la jornada este miércoles (a las 18.00 horas) con la visita de UC3M Voleibol Leganés al Poliesportiu Miquel Angel Nadal. Ganar en casa este fin de semana es clave para los manacorenses tras la derrota de la pasada jornada ante Unicaja Costa de Almería (3-0), deberá hacerlo ante los madrileños, que se juegan prácticamente todas sus opciones de entrar en la Copa del Rey.

Este primer partido estará seguido por Conqueridor Valencia - Grupo Herce Soria Voleibol y Unicaja Costa de Almería - Instercap Asisa Tarragona SPSP. Ambos arrancan a las 19.30 horas, pero en ellos se ponen en juego cosas muy diferentes. Los valencianos dejarían definitivamente su billete al torneo del K.O. ganando ante el segundo clasificado, mientras que los andaluces darían un serio golpe sobre la mesa si tumban a un Instercap Asisa Tarragona SPSP que todavía no ha sumado ni un solo punto.

Media hora después llegarán otros dos partidos consecutivos que cerrarán la sesión de miércoles. El líder, CV Guaguas, recibe a Bus Leader San Roque (20.00 hora peninsular, 19.00 hora local). Por otro lado, Servigroup Playas de Benidorm es anfitrión en el partido ante Cisneros La Laguna en otro partido clave en la zona baja. Cabe recordar, además, que tanto Bus Leader San Roque como Cisneros La Laguna cuentan con un partido menos tras el aplazamiento de su duelo directo el pasado fin de semana por razones meteorológicas.

Por último, ya el jueves, el Club Voleibol Melilla-Pamesa Teruel Vb (20.00 h) cerrará la jornada con un duelo de rivales directos ya sin nada en juego de cara a la Copa, pero con mucho por decidir de cara a su intento de ascender a la parte más alta de la tabla.