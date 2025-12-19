Semana de total exigencia para el Río Duero Soria

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Últimas citas del Grupo Herce Río Duero antes del cierre natural del año. Un calendario complicado con rivales de envergadura que ponen a prueba la consistencia de la trayectoria del grupo de Alberto Toribio, satisfecho con la respuesta y reacción de su equipo en situaciones de máxima exigencia, según reconoció ayer el entrenador en su habitual repaso semanal de la actualidad de su equipo y justo un día después de la sufrida victoria en Valencia, frente a un conjunto de los llamados a protagonizar la Superliga de voleibol, acto seguido de la derrota en Los Pajaritos del pasado sábado frente a Benidorm y antes de la visita a Soria del líder, el CV Guaguas. «No estoy preocupado por los resultados.

El encuentro del pasado sábado no nos gustó por perderlo en casa. Son situaciones que se dan para seguir creciendo y vivir en el día a día», analizó Toribio.

«La intensidad del primer set no fue suficiente. Pusimos remedio en los dos siguientes y en el último le dimos alas a nuestro rival, que tiene argumentos si no estás a la altura», reflexionó. El desenlace, la derrota frente a Benidorm. En el enfrentamiento del miércoles en Valencia, el entrenador destacó el valor de la victoria frente a un rival con una plantilla de primer orden y nivel en el campeonato, capaz de situar en apuros a cualquiera.

«El equipo mostró carácter porque sacamos adelante el partido cuando se nos complicó mucho con un primer set en contra, una igualada en el segundo, volver a ceder en el tercero y reaccionar en el cuarto y en el desempate», describió Toribio.

«Nuestra posición, segundos con nueve victorias, tampoco es lo más normal solo haber perdido en una jornada. Aquí el que va de sobrado es Guaguas», adelantó el técnico, que conoce las dificultades a las que se someterán mañana en el enfrentamiento con el conjunto canario. «No es fácil de plantear un partido así.

La carga es enorme, también para ellos, tanto a nivel físico como mental. Nuestro objetivo es competir e intentar ganar porque jugamos en casa y a partir de los detalles. Tenemos poco tiempo para preparar el choque y nos debemos centrar en la recuperación y una preparación corta», asumió. «Ellos cuentan con más alternativas. Nuestro enfoque se dirige a competir y maquillar los detalles por encima de Guaguas, que lo ha ganado todo», alertó.

Toribio también comentó que es complicado preparar este partido con Guaguas sabiendo que una semana después se medirán en la Supercopa de Valladolid. «Los planteamos de manera diferente. Por una lado, se encuentra la Liga, con cuatro puntos de distancia entre el primero, ellos, y nosotros, segundos. Por otro lado, nos jugamos un título unos días después. Tenemos la oportunidad de ganarles, algo que no ha tenido ningún equipo hasta el momento», recalcó.

Con los viajes y la acumulación de esfuerzos, el Río Duero Grupo Herce recibió como una buena noticia el cambio de sede del partido de mañana. Se debía jugar en Canarias, pero se disputará en Soria. «Han tenido problemas a la hora de encontrar canchas para jugar de local.

A nosotros nos ha venido bien ese cambio en el calendario. Es una ventaja a la hora de logística y por los desplazamientos. Cuando se juega miércoles y sábado es todo mucho más complicado. A ellos también les ha ocurrido. Ahora, nos toca centrarnos en jugar y competir. En esta liga si regalas al contrario algo, lo aprovecha. Pasó con Benidorm y pudo ocurrir en Valencia. No podemos perder el norte», confió.