Sufrida victoria del Grupo Herce Soria

Tuvo que sufrir Grupo Herce Soria en Valencia para conseguir el triunfo en un encuentro en el que, por momentos, se vio claramente superado por su rival y que se acabó decidiendo en un tie-break muy igualado.

Salió muy enchufado Conqueridor Valencia. Los locales, con Javi Monfort al saque y muy bien en defensa, anularon por completo a un Grupo Herce Soria que tardó muy poco en tener que pedir su primer tiempo muerto con 7-3 en el electrónico. No conseguía Omar Hoyos responder a los saques del rival, que el buscaban una y otra vez. Tampoco sus compañeros andaban finos.

Le faltaban ideas al equipo de Alberto Toribio, que con el 12-6 en el luminoso tenía que pedir su segundo tiempo muerto. Parecía que reaccionaban los visitantes esta vez, con Lindberg haciendo de las suyas y mejorando mucho en el saque para generar más opciones.

Recortaba Grupo Herce Soria hasta el 14-11, pero al alegría duraba poco y Monfort aparecía de nuevo, junto al último fichaje de los valencianos, Juan Manuel González, para poner de nuevo tierra de por medio (18-12). Probaba Toribio moviendo el banquillo, pero ni la entrada de Castellà, ni la de Kalstad y Villalba le servían de nada y los locales se anotaban el set con un claro 25-15.

Mejoraban los sorianos en el inicio del segundo set, pero los locales no bajaban el ritmo y la igualdad se instauraba ahora en la cancha, con puntos muy potentes y largos. Poco a poco, parecía que los de Toribio conseguían imponer su potencia, sobre todo de la mano de Lindberg, que colocaba el 10-12.

Empezaban a cometer errores los locales en su intento por frenar al rival, pero conseguían rehacerse y del 12-15 se pasaba al 16-16 que encendía de nuevo las alarmas en las filas visitantes. Lo paraba Toribio, que volvía a mover fichas, pero no conseguían los suyos volver a imponer su ley y el set se iba más allá de los 25 puntos, aunque a la hora de la verdad Grupo Herce Soria conseguía imponerse y colocaba el 1-1 en el marcador (25-27).

Ya en el tercer set, sin embargo, volvía a ser Conqueridor Valencia el que parecía más sólido en la cancha, consiguiendo pronto una renta de 5-2 ante un Grupo Herce Soria con muchas dudas que, pese a los tiempos muertos y los cambios no conseguía reaccionar y veía como el rival se iba hasta el 12-4.

Pero cuando parecía que el set no iba a tener historia, reaccionaban los visitantes, que conseguían ponerle algo de emoción a la manga colocándose a 3 puntos (19-16). Una vez más, sin embargo, no aguantaban los de Toribio, que aunque lo pelearon hasta el final, vieron cómo los valencianos colocaban el 25-20 en el marcador.

Grupo Herce Soria mostró su mejor cara en el cuarto set, en el que dominó desde el inicio ante un rival que no conseguía ahora frenar los saques de Mimoun ni la potencia de Kalstad. Apretaban los sorianos, que abrían brecha de cinco puntos (8-13).

Le salía todo ahora a los de Toribio, pero los valencianos no se rendían y llegaban a ponerse a uno 22-23, aunque Soria conseguía cerrar el set y forzar el tie-break (22-25).

Un tie-break igualado al máximo, en el que unos y otros echaron el resto, con grandes puntos de ambos equipos, pero a la hora de la verdad Grupo Herce Soria impuso su enorme potencia para anotarse el triunfo.