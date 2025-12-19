La Carrera de Navidad se alía con Párkinson Soria

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Jornada deportiva, lúdica, festiva y solidaria. Así se presenta la edición número treinta de la Carrera Popular de Navidad, que se disputará el próximo sábado 27 de diciembre a partir de las 18.30 horas, como se certificó ayer en el acto de su puesta de largo en el Casino Amistad Numancia.

Este año, solidaria con la Asociación Párkinson de Soria. Beneficiaria de la recaudación económica de las inscripciones de la prueba (cinco euros los adultos y tres los menores de 14 años, abiertas hasta el 25 de diciembre) y favorecida por la visibilidad que obtiene el colectivo y la asociación al ser el eje de una prueba con tanto eco por su número de participantes, los organizadores, el Club Atletismo Puente del Canto, aspiran a los 1.700, el modelo de carrera con la participación de familias, grupos de amigos, los disfraces utilizados, la entrega del chocolate a la finalización o los sorteos entre los corredores.

Una jornada atractiva que no pasa desapercibida con un evidente modelo de éxito por su longevidad, el número de participantes y las fechas, Navidad, en la que se celebra.

La presidenta de la Asociación Párkinson de Soria, Blanca Esther Ortega, presente en el acto del Casino junto al máximo responsable del Puente del Canto, Miguel García, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, y la responsable de Caja Rural, Soledad Soriano, agradeció al club la aportación a su causa de la recaudación de las inscripciones.

«Animamos a la participación en una prueba entrañable y arraigada», comentó la presidenta, que adelantó el destino de ese dinero. «Necesitamos comprar una furgoneta». Alrededor de 40 usuarios mueve la Asociación y contar con el vehículo es de primera necesidad.

La presidenta también confirmó que han preparado unos gorros de Navidad, azules, que se podrán comprar, a un euro, durante la recogida de los dorsales, viernes tarde y sábado por la mañana en el Bar Alcores, como en anteriores ediciones.

En el plano deportivo, las novedades llegan desde la ubicación de la salida y la llegada. La organización han modificado unos metros el inicio de la prueba, ahora comenzará en la plaza de Los Doce Linajes y allí terminará. Por cuestión de espacio, la plaza Mayor no cubre las necesidades de tantos corredores y sucede algo parecido en la llegada. La explanada del Palacio de los Condes de Gómara se ha habilitado para la entrega de trofeos, los sorteos y el chocolate.

El recorrido, unos 2.700 metros, no se verá modificado porque lo que se pierde en el Collado, un centenar de metros, se ganará en La Dehesa.

Un circuito asequible a la mayoría de los participantes, que destinan la jornada a combinar el deporte con el ambiente festivo, lúdico, familiar, amigable, sin ánimo competitivo. En ese apartado, seguro que se presentarán una treintena de atletas con la intención de suceder en el palmarés a los campeones de la anterior edición: Nacho Barranco y Elisa Hernández. Pero ganadores, todos los participantes en una jornada festiva.