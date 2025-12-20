Fin de año para el Numancia en Astorga

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Numancia visita Astorga en pleno debate sobre su confirmación como aspirante al ascenso directo, que no consigue consolidarlo por su falta de consistencia, contundencia ofensiva y errores defensivos propios en momentos puntuales en citas precedentes.

Como lo sucedido en la anterior jornada en la que perdió frente al Deportivo Fabril. Las consecuencias inmediatas, la imposibilidad de acercarse al líder, la Gimnástica Segoviana (a cuatro puntos) sin progresar en la cuarta posición y verse con tres puntos menos que el filial coruñés.

El partido de Astorga es el último del año natural, penúltimo de la primera vuelta y se presenta como la oportunidad de dar continuidad a los últimos desplazamientos favorables de la tropa de Ángel Rodríguez, con tres victorias (Marino Luanco, Burgos Promesas y Ourense) y un empate (Real Ávila) desde su última derrota en octubre a domicilio frente al Sámano.

La siguiente consecuencia de la anterior jornada: la denuncia del club soriano en los despachos por una presunta alineación indebida. El Comité pertinente, por mediación de su Juez Disciplinario, ha abierto un expediente informativo para conocer del caso y resolverlo.

Con el tiempo, no se manejan fechas fijas de su recorrido ni lo que le ocupará, se conocerá la resolución de los comités sobre la denuncia del club numantino y las consecuencias para el Numancia y el Fabril del resultado definitivo del enfrentamiento por no inscribir como suplente a Hugo Torres en la relación de jugadores en el acta del encuentro. Un error sancionable.

Más allá de los movimientos en los despachos, el conjunto soriano no remata su escalada. Mejorado fuera de casa, ahora falla en Los Pajaritos. Síntoma de inconsistencia y de una igualdad en la categoría y en la competición. Ningún equipo es capaz de sostener durante varias jornadas su dominio y el vaivén clasificatorio caracteriza este tramo de la liga.

El Numancia no es ajeno a su desarrollo aunque su mejoría también es comprobable: de estar fuera de los puestos de ascenso a colocarse entre los aspirantes a esas posiciones. Y con ese propósito de continuidad encara el último enfrentamiento del año natural. Astorga espera la mejor versión del equipo rojillo antes del parón navideño.

El técnico

Nueva oportunidad de enderezar el rumbo para el Numancia, que tropezó en la anterior jornada en Los Pajaritos frente al Deportivo Fabril. Una derrota que no dejó indiferente al técnico rojillo, Ángel Rodríguez, inquieto por el perjudicial desenlace del pasado sábado, «el resultado se digiere mal» y más cuando es consciente de que el rival se aprovechó de las concesiones de sus jugadores.

«Un equipo que regala no es fiable», así lo apuntó el técnico, que se centra exclusivamente en el encuentro de Astorga. «El partido es importante. Nos quedan 90 minutos de mucho trabajo y concentración», reconoció. Después ya llegará el periodo de descanso, una semana antes de regresar a los entrenamientos, desconexión y celebración de la Navidad.

Todo esto queda en segundo plano cuando los tres puntos en juego protagonizan el final de una semana calificada como «buena de trabajo» y esperanzadora para sumar una nueva victoria lejos de Los Pajaritos, circunstancia que marca la última tendencia de la trayectoria del Numancia.

Cambio de dinámica del equipo en el último mes, ganando más partidos fuera de Los Pajaritos que en casa. Ángel Rodríguez restó importancia al dato, «porque lo normal es que los equipos sean más fuertes en casa, pero la realidad de la categoría es que hay mucha igualdad y que todos pueden ganar a todos», reflexionó. «Concedemos últimamente más en casa que fuera», reconoció.

Sobre el rival, el Atlético Astorga, el entrenador apuntó que va de menos a más, seguro que por sus primeros problemas de adaptación a la categoría al ser un recién llegado. «Unos equipos tienen esa capacidad de adaptación menos acusada que otros, les cuesta memos. Al Astorga, que ha mejorado desde el inicio, le ha costado un poco más», indicó.

El club maragato ha encadenado en este último tramo de la liga siete jornadas consecutivas sin perder, con dos victorias y cinco empates, hasta alcanzar en estos momentos los 15 puntos en la duodécima posición. Antes de esta racha más favorable, sufrió siete derrotas y un empate en ocho jornadas, las primeras de la liga.

Una recuperación efectiva para huir de la zona de descenso. No será un rival nada asequible en su campo y más cuando la igualdad es una de las características de los equipos de la categoría, además de la falta de consistencia para mantener las diferencias entre los mejor clasificados y los que se mueven por la zona media de la tabla.

Cuestionado sobre el balance de su estancia en el banquillo, Rodríguez confió en el margen de mejora de su equipo, «abierto aún, y en consolidar el giro ofrecido en su trayectoria, aunque genera dudas por las facilidades mostradas en algunas citas. Sobre el mercado de invierno, el técnico adelantó que de momento se queda con la incorporación de los dos ecuatorianos y que no renuncia a contratar algún jugador «para mejorar».