El Guaguas mide el estado del Río Duero Soria

El Grupo Herce Río Duero recibe hoy al CV Guaguas en el duelo más atractivo posible de la Superliga de voleibol. Segundo, el equipo soriano, ante el primero y dominador de la competición, el CV Guaguas, que medirá el estado del conjunto dirigido por Alberto Toribio.

El técnico celeste aspira a competir, dar la cara e intentar asaltar la superioridad canaria. Un reto mayúsculo en el último encuentro de la primera vuelta, justo antes de medirse de nuevo en la final de la Supercopa el próximo 29 de diciembre en Valladolid, 19.00h.

El Grupo Herce Soria ha perdido solo un encuentro, frente al Benidorm el pasado fin de semana, pero se ha dejado por el camino cuatro puntos debido a esa derrota en el desempate y dos victorias también en el quinto parcial. Esos cuatro puntos son los que le distancian del CV Guaguas, ganador de todos sus compromisos sin llegar en ninguno a disputar el quinto set. Dominador de la competición.

A su sombra, el Grupo Herce, que también mantiene sus diferencias con el resto de perseguidores y aspirantes a ocupar su privilegiado espacio en la clasificación. El tercero de la Superliga después de diez encuentros disputados es el CV Melilla, 19 puntos, a siete del conjunto soriano. El CV Manacor, con los mismos puntos que los africanos, es el cuarto, mientras que el Pamesa Teruel es el quinto. Justo antes del último partido de la primera vuelta.