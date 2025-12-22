El Numancia, fuera de la zona de ascenso y promoción

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Fuera de la zona de influencia del ascenso y de la promoción. El Numancia cierra el año natural al margen del espacio de peso en el camino hacia una categoría superior. Dos derrotas consecutivas le han apartado del claro objetivo de mantenerse como referente y protagonista de la competición. En apenas tres semanas ha pasado de optar al liderato a verse relegado a una posición fuera de la promoción de ascenso.

La competición no entiende ni de favoritos ni de equipos dominantes. Los vaivenes son constantes cada jornada. Ninguno somete al otro y la igualdad se apodera de la Segunda Federación, aunque es cierto que los conjuntos implicados son los conocidos desde tiempo atrás: Deportivo Fabril, Gimnástica Segoviana, Oviedo Vetusta, el próximo rival del Numancia en el arranque de enero de 2026 cuando se cierre la primera vuelta, Bergantiños, Salamanca UDS, Real Ávila, Coruxo y Ourense.

A partir de la posición del conjunto gallego se abre cierta brecha hacia posiciones más bajas, no insalvable aún, pero ya significativas, cinco puntos entre el equipo de Ourense y su inmediato perseguidor, el Marino de Luanco.

Entre ellos se disputarán, a priori, las cinco primeras posiciones en una segunda vuelta que comenzará a mediados de enero. Una fase determinante y con cada vez menos margen para la rectificación. Los errores serán, si cabe, más acusados en el capítulo clasificatorio. Resta tiempo y oportunidades, desde luego, en una liga impredecible por lo vivido en la primera fase.

El ejemplo más evidente es el del Numancia. Conjunto irregular e inconsistente, capaz de auparse desde posiciones intrascendentes a las de privilegio, superando fases competitivas sin mayor envergadura y, todo lo contrario, escalando a la cercanía con la primera plaza sin lograrlo. Su trayectoria favorable apuntaba a esa posibilidad.

Dos partidos por debajo del nivel de consistencia exhibido en jornadas precedentes caracterizado por errores impropios en un conjunto aspirante a lo máximo, lo que le ha condicionado los resultados, le han mandado a una posición insignificante para el fin de curso. No a la conclusión de 2025. Suerte de la posibilidad de reaccionar. Toda una segunda vuelta por delante con duelos directos ante los rivales previstos.

En el último tramo del año natural, el Numancia se ha atascado. Su trayectoria ascendente a través de una aproximación al gol, con episodios también de un mayor control defensivo, se ha frenado de manera brusca. Sus oponentes se han aprovechado para recuperar posiciones y devolver las incertidumbres generadas en el seno del equipo soriano sin el respaldo de unos resultados favorables.

El técnico rojillo se ha quejado de los errores de sus jugadores y de que no han estado a la altura esperada por su pobre rendimiento. Sin reacción. Malas sensaciones para acabar el año e iniciar un descanso necesario a nivel mental y físico. Un tiempo de recuperación y de reflexión antes de encarar la segunda parte de la temporada.

En este último tramo liguero, el Numancia ha enseñado dos caras bien diferentes: la que le ha permitido aproximarse a la zona alta y la que le ha frenado en su pretensión. Una trayectoria en la montaña rusa de resultados.

Un recorrido a corregir si desea evitar sustos y posicionarse con opciones verdaderas de luchar por recuperar la zona de influencia con el ascenso a Primera Federación. Tiempo tiene y argumentos ya ha ofrecido. Le falta la regularidad y la consistencia para imponerse en una competición compleja y muy igualada, sin un equipo dominador que someta al resto.

La ruta

La hoja de ruta del CD Numancia se mueve con varios pasos determinados. Tras la finalización del partido en Astorga, el conjunto soriano comenzó un período de descanso que se prolongará hasta el día 29 de diciembre cuando regresen a la actividad de los entrenamientos.

La noche anterior todos los jugadores deberán pernoctar en Soria e iniciar la segunda parte de la temporada con el foco situado en el último enfrentamiento de la primera vuelta. El partido se disputará el domingo 4 de enero a partir de las 12.00 horas con el Oviedo Vetusta como oponente. El conjunto astur ocupa la tercera plaza con 30 puntos, tres más que el grupo de Ángel Rodríguez. El enfrentamiento cerrará la primera vuelta y en la siguiente cita arrancará la segunda con el duelo con el Rayo Cantabria, conjunto que perdió en Soria, 2-1, en el inicio del curso.

Antes de estos enfrentamientos, el día 2 de enero se abrirá el mercado de invierno. El entrenador rojillo adelantó esta semana que no había tenido contactos con los dirigentes del club para tratar el asunto de los refuerzos.

El técnico confirmó que los dos jugadores ecuatorianos el centrocampista Hans Peralta y el banda zurdo Luis Quiñónez, ya desde finales de noviembre a sus órdenes, son los refuerzos de la plantilla de momento. Ángel Rodríguez no renuncia a la incorporación de algún efectivo, «siempre que sea para mejorar», sabedor de que esta segunda parte del mercado es de una complejidad mayor y con unos resultados, a veces, poco productivos.