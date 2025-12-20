El CD Numancia cae en Astorga (1-0) y suma su segunda derrota consecutiva

Publicado por Área 11 Soria Creado: Actualizado:

El Numancia salió de vacío en su visita al terreno de juego del Astorga en un partido en que los sorianos no mostraron su mejor cara y lo pagaron con una derrota que los aleja de la cabeza de tabla. Los visitantes cortaron una racha positiva a domicilio en un encuentro que comenzó dominando, aunque con poca profundidad en el área rival. Álex Gil y Delgado fueron sus principales amenazas por la banda derecha, aunque la falta de profundidad evitó que se presentaran con cierto peligro a la portería de Llamazares.

Solamente una ocasión con un lanzamiento de Alain, antes que se cumpliera el primer cuarto de hora, fue su mayor bagaje ofensivo ante un rival bien posicionado en la línea defensiva y con superioridad en las segundas jugadas, los visitantes fueron poco a poco cediendo el dominio inicial para igualarse el encuentro.

Con más centrocampismo que presencia en las áreas, las ocasiones fueron más bien escasas. En la primera parte, el Astorga solamente dispuso de una que Joel Jiménez supo atajar con acierto a lanzamiento de Dani Ceinos, mientras que los sorianos además del lanzamiento de Alain contaron con otra ocasión aunque con menos peligro protagonizada por Álex Gil. Fue el escaso resultado de un partido que se le trabó al Numancia desde el primer minuto y que con el paso del tiempo se le fue complicando encuentro a opciones de mejorar el empate inicial.

Tras el paso por los vestuarios, la decoración apenas varió a pesar de que Ángel Rodríguez introdujo dos cambios con la entrada de Jony y Juancho. El Astorga, que poco a poco se fue creciendo, iba a dar un susto mayúsculo a los sorianos a los 59 minutos en una contra que por la banda derecha llevó a Adri Álvarez a presentarse casi en el área numantina que, para con un centro medido, Mario rematara al fondo de la portería visitante.

Fue un duro golpe para los visitantes que acusaron en los siguientes minutos y que bien pudo costarle más caro ya que en el 68 otra jugada por la misma banda y también a la contra hizo que Mistal se presentarse en el vértice del área con un chut que obligó a Joel Jiménez a emplearse a fondo y que a punto estuvo de aprovechar Mario para ampliar el marcador a favor de los locales.

Fue un susto que para suerte para el Numancia no se convirtió en gol. Aunque el peligro siguió rondando en su área. Ya con el marcador a favor y a la desesperada los visitantes dispusieron de su mejor ocasión a los 71 minutos en una jugada en la que Jony estuvo a punto de batir a Llamazares, y solamente los reflejos de este lo evitaron.

Seis minutos más tarde, Dani García tuvo también otra opción para nivelar el marcador, aunque esta vez su lanzamiento salió ligeramente desviado. En el tramo final, Ángel Rodríguez intentó dar más mordiente al ataque visitante con la entrada de Godson y Fermín, siendo este el que más peligro iba a crear hasta el final del encuentro.

Pasaron los minutos, y el Numancia no encontró el camino de gol y eso fue creando cierto nerviosismo y precipitación a los sorianos que intentaron aprovechar su físico por las bandas y colgando balones al área para hacer daño a un Atlético Astorga que a pesar de todo se fue encontrando cómodo a la hora defender. Entre tanto, Ángel Rodríguez veía la tarjeta roja y tenía que abandonar el banquillo.

El Numancia intensificó su presión, pero se encontró con el tiempo cumplido con otra ocasión de peligro en su contra que Mario por muy poco no iba a concretar.