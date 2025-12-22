El Cañada Real Sporting Santo Domingo vence en Burgos (1-3) y lidera la clasificación de la Segunda División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria llega a las vacaciones de Navidad con sus dos equipos más representativos al frente de sus respectivas competiciones. Si el Moreno Sáez Sporting comanda la clasificación del Grupo A de la Primera División Masculina, el Cañada Real Sporting Santo Domingo ganó este sábado en la cancha del Club Voleibol Burgos (1-3) y lidera el Grupo B de la Segunda División Femenina de Castilla y León.

16-25, 25-19, 18-25 y 13-25 fueron los parciales de la cuarta victoria en cinco jornadas que logra la escuadra dirigida por Juan Ignacio Osuna. Son 11 los puntos que suma el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que aventaja en uno al Maristas La Inmaculada de Valladolid -al que derrotó por 3-2 en La Juventud- y en dos al Río Duero Soria.

Los cuatro primeros del Grupo B accederán a las eliminatorias de cuartos de final, que empezarán a definir los nombres de los dos equipos que jueguen la Fase de Ascenso a Primera División. Las sorianas regresarán a la competición el próximo 10 de enero, la fecha en la que está programado su partido de la última jornada de la primera vuelta ante el Segovoley, uno de los dos equipos que no conocen la victoria.

Terminar en una de las dos primeras posiciones permitiría que el Cañada Real Sporting Santo Domingo juegue en su cancha la vuelta de los cuartos de final. El combinado entrenado por Juan Ignacio Osuna se proclamó subcampeón de la Segunda División Femenina en la temporada 2022-2023 y lograría después el ascenso a la Primera División, categoría en la que compitió durante una campaña.

Frente al Club Voleibol Burgos, el Cañada Real Sporting Santo Domingo no cuajó un partido tan completo como el de la anterior jornada frente al Maristas La Inmaculada de Valladolid, uno de los favoritos para disputar la Fase de Ascenso a Primera División. Osuna había insistido durante la semana en las dificultades que su equipo se podía encontrar en el último duelo antes de Navidad en la cancha de un equipo que sólo había doblegado a los dos últimos clasificados. Las sorianas vencieron con claridad en la primera manga, se relajaron después y reaccionaron antes de que el Club Voleibol Burgos pudiera ganar un set más y sumara su séptimo punto de la temporada. Lorena Alonso, la colocadora y capitana del Cañada Real Sporting, se erigió en la mejor jugadora del encuentro.