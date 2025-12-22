El Almazán jugará su partido aplazado ante el Atlético Mansillés en abril

Imagen de un partido del Almazán en La Arboleda en la presente temporada.Mario Tejedor

Félix Tello Soria

El día de Jueves Santo, 2 de abril, o el 23 de ese mismo mes aprovechando que es la festividad de Castilla y León jugará la Sociedad Deportiva Almazán su partido aplazado de este fin de semana en el campo del Atlético Mansillés.

El encuentro se debió disputar el pasado sábado, pero finalmente quedaba aplazado por el mal estado del terreno de juego debido a la lluvia caída. Desde el club leonés se propuso al Almazán jugar el encuentro el próximo fin de semana que no hay competición en Tercera Federación, pero desde el conjunto adnamantino se desestimó esta opción ya que los integrantes de su plantilla se encuentran ya de vacaciones navideñas.

El Almazán de Pablo Ayuso ocupa la décima posición en la clasificación con un total de 19 puntos. El Atlético Mansillés es sexto con 23 puntos.