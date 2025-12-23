Grupo Herce Soria se medirá a Cisneros La Laguna en los cuartos de la Copa del Rey

El Grupo Herce Soria vencía 3-0 a Cisneros en la Liga y los tinerfeños serán sus primeros rivales en la Copa del Rey.Montesegurofoto

El cuadro de la próxima edición de la Copa del Rey de Voleibol 2026 que tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de marzo quedó definido tras el sorteo celebrado este martes en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Grupo Herce se medirá a Cisneros La Laguna en los cuartos de final y ante Guaguas Las Palmas no se verá las caras hasta una hipotética final.

La fortuna decidió el camino de los ocho equipos clasificados para la gran cita que acogerá, por primera vez en la historia, la capital del Turia en el conocido Pabellón de la Fuente de San Luis.

CV Guaguas y Grupo Herce Soria Voleibol, primer y segundo clasificado de la Superliga Masculina, eran cabezas de serie y ya conocían sus posiciones en el cuadro. Los dos colosos que pelean por el liderato y que se lucharán también en la Supercopa Masculina (en Valladolid, este 29 de diciembre) no se enfrentarán hasta una hipotética final.

A continuación llegaría el turno de Club Voleibol Melilla y Conectabalear de Manacor, tercero y cuarto de la clasificación, respectivamente —empatados a 22 puntos—, los siguientes cabezas de serie que conocieron también su lado del cuadro. En el lado izquierdo quedaron encuadrados los baleares, que podrían medirse en semifinales a CV Guaguas en una revancha de la final del pasado año, mientras que el equipo melillense va por la cara opuesta y podría enfrentarse a Grupo Herce Soria voleibol en ese paso previo a la gran final (siempre que estos cuatro cabezas de serie ganen en su primer partido del torneo).

Llegado el ecuador del sorteo, solo quedaba conocer la posición de los cuatro equipos restantes para completar todos los enfrentamientos. La mano inocente de Pablo Herrera, seis veces olímpico en la modalidad de Vóley Playa y ganador de una medalla de plata, fue la encargada de confeccionar el cuadro final con la entrada de Conqueridor Valencia, Pamesa Teruel Vb, Cisneros La Laguna y UC3M Voleibol Leganés. A continuación, todos los enfrentamientos deparados por el sorteo:

Eliminatoria 1: CV Guaguas vs. Pamesa Teruel Vb (26/02/26 - 17.00 horas).

Eliminatoria 2: Conectabalear Manacor vs. UC3M Voleibol Leganés (26/02/26 - 20.00 horas).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Eliminatoria 3: Grupo Herce Soria Voleibol vs. Cisneros La Laguna (27/02/26 - 17.00 horas).

Eliminatoria 4: CV Melilla vs. Conqueridor Valencia (27/02/26 - 20.00 horas).

Una vez resueltos esos primeros enfrentamientos, llegará el turno de la disputa de las semifinales el día 28: Ganador del encuentro 1 vs. Ganador del encuentro 2 (17:00 horas) y Ganador del encuentro 3 vs. Ganador del encuentro 4 (20:00 horas). Por último, la gran final tendrá lugar el 1 de marzo a partir de las 17.30 horas.