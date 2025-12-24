El IV Open de Pelota Ciudad de Soria tendrá el domingo su desenlace

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El IV Open de Pelota Ciudad de Soria tendrá este domingo, a partir de las 11.30 horas en el frontón de La Juventud, su desenlace con la disputa de la final después de que en los dos fines de semana anteriores tuvieran lugar sendas semifinales.

La pareja formada por Eguiguren y Uriondo se enfrentará al dúo integrado por Cabrerizo II y Canseco. Se estima que será un enfrentamiento igualado tras su participación en las semifinales.

Pero la mañana de pelota en La Juventud tendrá más emociones ya que la velada arrancará con un partido de la escuela de pelota del CP Urbión. Después llegará el enfrentamiento de parejas élite en el que Uriarte y Altuzarra se verán las caras contra Bikandi y Hernando.

La final del Open Ciudad de Soria será retransmitida por La 7 de Castilla y León. La recaudación será a favor de Fadiso (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física de Soria)