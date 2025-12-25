Calendario de carreras populares en la Navidad soriana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Navidad es tiempo de celebraciones con familiares y amigos y también son fechas en las que el deporte, más en concreto el atletismo popular, cobra un especial protagonismo. En la provincia de Soria el abanico de pruebas navideñas es muy amplio, siendo la cita de Camaretas del 20 de diciembre la más madrugadora. San Esteban de Gormaz pondrá el cierre a este apretado calendario con la Carrera de Reyes del 5 de enero.

La III Carrera Familiar Papá Noel, el 20 de diciembre

El sábado 20 de diciembre tendrá lugar la III Carrera Familiar de Papa Noel en Golmayo-Camaretas. Inscripciones: Por WhatsApp al 669227487. Precio: 2 euros por pareja participante al retirar el dorsal (Obsequio gorro Papá Noel).

La XIII Legua y Media de Bayubas de Abajo, el 24 de diciembre

Esta carrera popular ha conseguido convertirse en una de las citas deportivas más secundadas por los atletas para despedir el año, con más de medio millar de participantes en la última edición, en las diferentes categorías. Hace unas fechas ya se agotaron las inscripciones.

Cartel de la Carrera de Navidad del Puente del Canto.

Carrera Popular de Navidad, el 27 de diciembre

La XXX Carrera Popular de Navidad se celebrará en Soria el sábado 27 de diciembre a las 18.30 horas. Organizada por el Club Puente del Canto, la prueba tendrá un carácter solidario, destinando sus beneficios a la asociación Parkinson Soria. Las inscripciones están abiertas online hasta el 25 de diciembre, con un recorrido de 2.700 metros por el centro de la ciudad y un premio al mejor disfraz.

La III San Silvestre Solidaria, de San Leonardo, en favor de Asociación Autismo Soria, el 27 de diciembre

La tercera edición de la San Silvestre Solidaria de San Leonardo de Yagüe destinará su recaudación a la Asociación Autismo Soria.

San Silvestre solidaria de San Leonardo de Yagüe.

San Silvestre Trail de Ágreda, el 27 de diciembre

Ágreda despide el año con carrera de montaña San Silvestre Trail. La prueba, que comenzará a las once de la mañana, consta de un recorrido circular de aproximadamente 9 kilómetros y +250 m de desnivel positivo, señalizado y balizado por la organización. El itinerario discurrirá principalmente por el casco urbano, y senderos y caminos rurales del entorno natural de Ágreda. La prueba, que está organizada por el Ayuntamiento de Ágreda, podrá realizarse en dos modalidades.

Carrera de Navidad de Almazán, el 28 de diciembre

Las inscripciones tendrán un coste de 5 euros (chupetines e infantiles gratuito) y el plazo máximo es hasta el 25 de diciembre en www.sportchip.es. La carrera partirá desde la Plaza Mayor a las 12.00 horas. Carrera popular: 3 kilómetros. Carrera infantiles: 800 metros. Carrera chupetines: 80 metros

Carrera de Navidad de Almazán

San Silvestres

Cuéllar de la Sierra, Blocona, Deza, Tera, Villálvaro, Arcos de Jalón, Covaleda, Monteagudo de las Vicarías o San Pedro Manrique son algunas de las localidades de la provincia que despedirán el año corriendo.

La IX San Vilviestre Royana es una de las más afamadas en la provincia y su salida será a las 11.30 horas

El Burgo de Osma celebrará el próximo 31 de diciembre a las 12.15 horas la San Silvestre 2025, una de las actividades más arraigadas en la localidad y que se ha consolidado como el broche final de la programación navideña. Organizada por CAP Arévacos en colaboración con el Ayuntamiento, la prueba contará con un nuevo recorrido y un horario renovado, reforzando su carácter festivo y familiar. La cita, que tendrá lugar con salida en la Plaza Mayor, se distingue por su espíritu no competitivo, lo que permite que vecinos y visitantes disfruten del deporte sin presión. Además, todos los participantes recibirán regalos y podrán participar en sorteos, lo que añade un atractivo especial a la jornada.

Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz, el 5 de enero

El 5 de enero, mientras los Reyes Magos ultiman sus preparativos, San Esteban de Gormaz se llena de zapatillas, dorsales y ánimo para celebrar una de las citas deportivas más esperadas del invierno soriano. Salida y meta en la Plaza Mayor, con un trazado urbano que pasa por la Calle Mayor, los templos románicos de Santa María del Rivero y San Miguel Arcángel, y las bodegas tradicionales. Un escenario único para correr, caminar o simplemente disfrutar del ambiente.