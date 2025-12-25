Las fotos de la tradicional puesta del Belén por piragüistas en el Río Duero

La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón.MonteseguroFoto

El río Duero, a su paso por Soria, ya tiene su Belén, instalado en la zona del Peñón, junto a la fábrica de harinas. Un lugar que vuelve a acoger una de las tradiciones más llamativas de la ciudad. Los piragüistas sorianos, fieles a la cita, descienden por el río la tarde de Nochebuena para brindar, pese al frío, y mantener vivo este gesto navideño tan característico.