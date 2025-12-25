Las fotos de la tradicional puesta del Belén por piragüistas en el Río Duero

El río Duero, a su paso por Soria, ya tiene su Belén, instalado en la zona del Peñón, junto a la fábrica de harinas. Un lugar que vuelve a acoger una de las tradiciones más llamativas de la ciudad. Los piragüistas sorianos, fieles a la cita, descienden por el río la tarde de Nochebuena para brindar, pese al frío, y mantener vivo este gesto navideño tan característico.
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén
La tradición de colocar el nacimiento en el Peñón. MonteseguroFoto
Los piragüistas ponen su belén