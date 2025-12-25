El CSB Semillas Adolfo Martínez pierde un partido lastrado por las bajas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Partido de las senior femeninas del CSB en la Primera División Nacional Femenina jugado en Villamuriel de Cerrato, donde nuestro juego fue de más a menos acusado por el cansancio físico debido a las bajas.

El partido fue igualado durante toda la primera parte, donde los desajustes defensivos llevaron a una desventaja en el marcador en el primer cuarto de 26 a 19 y un gran trabajo en equipo en el segundo cuarto haciendo un parcial de 19 a 19 y llegando al descanso con un ajustado y trabajado 45 a 38 a favor de las locales.

El equipo en todo momento plantó cara y jugó de tú a tú al rival, pero una vez más el tamaño físico y la falta de rotación por las lesiones, penalizaron mucho al equipo visitante sobre todo en la segunda parte.

Aún así el buen juego de las sorianas y el gran trabajo en equipo permitió el empate lo que reflejaba la igualada dentro de la pista y el buen juego de ambos equipos.

Tras el descanso, el CSB Semillas Adolfo Martínez volvió a la cancha con gran intensidad y esfuerzo, pero el cansancio físico fue pasando factura lo que derivó en imprecisiones y pérdidas de balón que no fueron desaprovechadas por el equipo local, consiguiendo sacar del partido a las sorianas consiguiendo la abultada victoria final.

El último cuarto fue un calco del tercero, donde el equipo visitante se vió superado por la falta de efectivas y el mayor fondo de banquillos y frescura de las locales, consiguiendo su objetivo final en un duro resultado para las sorianas teniendo el cuenta el gran partido que han hecho.

Sin duda el parón navideño será aprovechado por las del CSB para descansar y cargar las pilas de cara a los nuevos compromisos que traerá el próximo año.

El siguiente partido se disputará contra Somos Hijolusa en Soria el domingo 11 de enero a las 16:00 en el Polideportivo San Andrés.