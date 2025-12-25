El Centro Excursionista Soriano abre las inscripciones para el viaje a Panticosa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo lunes 29 de diciembre se abren las inscripciones para la excursión que el Centro Excursionista Soriano (CES) realizará a Panticosa el 4 de enero.

Las inscripciones serán en la sede del club desde las 16.30 horas (c/ Francisco de Barrionuevo 8 bajo). Y si quedasen plazas libres, podréis inscribiros el martes 30 en Rótulos Pascual (Av. Valladolid, 33), en horario comercial.

En esta excursión la salida sería ese mismo día a las 5.30 am desde la calle trasera a la de la sede (c/ Cabildo de los Heros).

"Si las condiciones de la nieve no permitieran realizar la salida a Panticosa nos dirigiríamos a la vecina estación de Formigal", se indica desde el CES.

Os adjuntamos cartel de la excursión con más detalles.