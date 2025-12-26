Toribio ve a un Grupo Herce "ilusionado y con confianza" para ganarle la Supercopa a Guaguas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Alberto Toribio vuelve a casa para jugar el próximo lunes en Valladolid el título de la Supercopa de España ante Guaguas. El técnico del Grupo Herce Soria, que reconoce que le agrada jugar en su ciudad, ve a su equipo "ilusionado y con confianza" para vencer al poderoso equipo canario. Eso sí, para alcanzar el objetivo sabe que tienen que "estar al límite de nuestro juego o muy cerca de él".

La ilusión del Grupo Herce tiene que ver con la posibilidad de llevar a sus vitrinas un nuevo título que dé continuidad al de la Copa del Rey logrado hace casi tres años. La confianza de los sorianos se la dan los resultados de una temporada en la que sólo han perdido un partido y en la que su último compromiso se saldó precisamente venciendo a Guaguas. "Del partido del pasado sábado lo único que nos sirve es la confianza y considero que es una ventaja porque perder lo que te produce son dudas", señalaba Toribio.

El preparador pucelano sabe perfectamente que la final de la Supercopa no tendrá nada que ver con el encuentro liguero en el que Guaguas dio oportunidad a jugadores menos habituales. "Ganar a Guaguas en una final no es lo mismo que ganarles en un partido de la Liga. Para superarles tendremos que estar al límite de nuestro juego o muy cerca de él".

La motivación puede jugar a favor del Grupo Herce ante un rival que tiene muchos frentes abiertos y que puede que no tenga en la Supercopa uno de sus objetivos prioritarios. "Ojalá estén más enfocados en el 7 de enero que es cuando juegan en Europa ante Perugia", indicaba Toribio.

Los celestes no han tenido descanso estas Navidades y en los entrenamientos Toribio no ha bajado el pistón. "Es cierto que son fechas difíciles, pero hay tiempo para todo", señalaba el técnico, quien elogiaba la predisposición de su plantilla para entrenar sin descanso a lo largo de esta semana. "Las sensaciones del equipo son muy buenas".

La expedición del Grupo Herce se desplazará a Valladolid el domingo por la tarde después del entrenamiento matutino en Los Pajaritos. La final de la Supercopa se jugará el lunes 29 de enero a partir de las 19.00 horas.

Copa del Rey

Toribio también se refería al sorteo de la Copa del Rey en el que el Grupo Herce se medirá a Cisneros La Laguna en los cuartos de final. "Es difícil valorar el sorteo en diciembre cuando la competición será en febrero. Hay que ver cuál es la evolución de los equipos. Dos meses es mucho tiempo".