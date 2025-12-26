El Grupo Herce fleta un autobús para que su afición anime al equipo en la final de la Supercopa de Valladolid

El Grupo Herce organiza viaje a Valladolid para que el equipo esté arropado desde la grada.HDS

El Grupo Herce ha fletado un autobús para que sus aficionados arropen al equipo en Valladolid en la final de la Supercopa de España, que tendrá lugar el lunes a partir de las 19.00 horas. El equipo no estará solo ante Guaguas y todo hace indicar que el Polideportivo Pisuerga tendrá un claro colorido celeste.

El club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 20 euros que también incluye cena. La entrada no entra en el precio y los seguidores tendrán que tener en cuenta que la localidad supondrá un coste de alrededor diez euros.

Los interesados ya se pueden apuntar llamando al teléfono 652 81 07 47 y el plazo se mantendrá abierto hasta el mismo día de la final, siempre, claro está, que estén libres algunas de las 55 plazas del autobús. El autobús saldrá del polideportivo de Los Pajaritos a las 15.15 horas. y regresará a Soria tras la finalización de la Supercopa.

"Esperamos que el ambiente del partido esté claramente a nuestro favor debido a la cercanía entre Soria y Valladolid", comentaba Toribio. El técnico del Grupo Herce confía "que nos empujen desde la grada para ganar a Guaguas".