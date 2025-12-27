Los diferentes retos de Almazán y Numancia B para 2026

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Tercera Federación está a falta de dos jornadas para llegar a su ecuador y la Sociedad Deportiva Almazán y el Numancia B afrontarán el nuevo año 2026 con retos bien diferentes. Mientras los adnamantinos buscan acercarse a la zona alta de la clasificación los numantinos sólo piensan alcanzar la salvación en la categoría. Unos y otros disfrutan de unos días de descanso antes de reanudar la competición el primer fin de semana de enero.

El Almazán se ha movido en la irregularidad tras un arranque de campeonato en el que no le acababan de salirle las cosas al equipo entrenador por Pablo Ayuso. La primera victoria se hizo de rogar y hubo que esperar más de un mes para poder sumar de tres en tres. A la sexta fue la vencida para los adnamantinos al conseguir su primera victoria de la temporada ante el Mojados, colista de la clasificación en el mes de octubre con sólo un punto en su casillero. Una goleada por 4-1 más que necesaria para un conjunto adnamantino que había encadenado dos derrotas seguidas y que se encontraba en la zona baja de la clasificación.

Poco a poco el Almazán fue enderezando el rumbo para poner tierra de por medio con el descenso, aunque siempre demasiado lejos de la zona noble de la clasificación. Y es que los de la villa no han sido capaces de encadenar muchas alegrías para crecer exponencialmente en la tabla clasificatoria.

El conjunto blanquiazul comenzará 2026 recibiendo en La Arboleda al Virgen del Camino, un rival que se encuentra en una situación muy parecida en la clasificación. La primera vuelta la cerrará el Almazán con un desplazamiento complicado al campo del Santa Marta de Salamanca. Un viaje exigente para un equipo al que se le están resistiendo los partidos a domicilio.

El Numancia B, por su parte, necesita reaccionar si quiere conservar la categoría en la temporada de su regreso a la Tercera Federación. El filial rojillo tiene una situación complicada y está obligado a sumar de tres en tres en el inicio del nuevo año. El estreno de 2026 será ni más ni menos que en el campo del Guijuelo, un conjunto que el año pasado se enfrentó al primer equipo del Numancia y que sólo tiene el objetivo de conseguir el ascenso a Segunda Federación. El primer partido del nuevo año en Soria será vital para las aspiraciones rojillas ya que visitará la Ciudad Deportiva un rival directo como el Unionistas de Salamanca B.

El Numancia B cambiaba de entrenador a principios de diciembre al presentar la dimisión José Luis González. Fredy Vera se hizo con el banquillo dando el salto desde el Numancia juvenil. El filial ha pagado el peaje de la inexperiencia en la primera vuelta de la Liga y de cara a la segunda confían en reaccionar. El primer paso fue ganar al Júpiter Leonés en el último encuentro de 2025.