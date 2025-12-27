La San Vilviestre Royana apura el plazo de inscripción

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La novena edición de la San Vilviestre Royana, que se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 11.30 horas, apura el plazo de inscripción. Todos los interesados en participar se pueden apuntar hasta las 15.00 horas del lunes día 29. 350 personas ya se han inscrito en una de las carreras más multitudinarias de la provincia y que el año pasado estuvo muy cerca de alcanzar el medio millar de corredores.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la web del Ayuntamiento de El Royo: www.elroyo.es. El precio en estos momentos es de 10 euros.