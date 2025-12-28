Más de 100 fotos de la XXX Carrera popular de Navidad de Soria

La trigésima edición de la Carrera Popular de Navidad se consagró este año como un éxito rotundo de convocatoria, alcanzando una cifra final de 1.725 participantes. En el ámbito deportivo, la prueba estuvo marcada por el alto nivel de sus vencedores: Marta Pérez se impuso con autoridad en la categoría femenina, mientras que Nacho Barranco hizo lo propio en la masculina, adjudicándose ambos el oro en una de las citas más carismáticas del atletismo local. El evento cerró con un balance positivo, consolidando su relevancia tanto en el plano competitivo como en el social.

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025

Imagen de la XXX edición de la Carrera de Navidad y sus 1.725 inscritos.MonteseguroFoto La Carrera de Navidad de Soria 2025