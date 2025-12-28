Eduardo Gómez y Alicia Garijo se llevan la Carrera de Navidad de Almazán

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Eduardo Gómez Morón y Alicia Garijo Maján fueron los vencedores de una nueva edición de la Carrera de Navidad de Almazán, una prueba que se celebraba en la mañana de este domingo con la organización del Ayuntamiento de la localidad adnamantina. Un total de 253 participantes entre todas las categorías.

La mañana la abrían los más pequeños, los chupetines, a partir de las 12.00 horas para completar la distancia de 80 metros. Después las categorías infantiles para recorrer 800 metros y luego llegaba el turno para la carrera popular de tres kilómetros de distancia.

El más rápido en completar los 3.000 metros del recorrido iba a ser Eduardo Gómez Morón, del Atletismo Scorpio, con un tiempo de 08:52. Cruzaba la línea de meta en primera posición y aventajaba en unos escasos nueve segundos a Cristian Mateo Escolar, que con un registro final de 09:01 iba a ser segundo en la línea de llegada. El podio lo completaba Francisco Javier Sanz Acebrón, que finalmente sería tercer clasificado con un crono de 09:07.

Entre las féminas, la vencedora sería Alicia Garijo Maján con un tiempo en la meta de 10:52. Nerea Cólliga, con un registro de 11:05 iba a ser la segunda deteniendo la manecillas del reloj en 11:16. Belén Ucero fue tercera con 11.16.

Manuel Ortega y la mencionada Nerea Cólliga serían los ganadores en la categoría juvenil. Belén Ucero y Eduardo Gómez serían los mejores senior. Alicia Garijo y Francisco Javier Sanz eran los mejores veteranos A. Encarna Angulo y Miguel Ángel Romera fueron los primeros dentro de la categoría de Veteranos B en la meta adnamantina.

Los disfraces con motivos navideños, el colorido y el buen ambiente reinaron en la villa adnamantina a lo largo de la jornada matutina. Una buena ocasión para quemar los turrones y el resto de manjares que se degustar durante la Navidad.