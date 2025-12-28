Cabrerizo II y Canseco ganan el IV Open Ciudad de Soria de Pelota

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El IV Open Ciudad de Soria de pelota ya tiene pareja ganadora tras la disputa este domingo de la final en el frontón de La Juventud. Una final de lo más igualada y emocionante que cayó del lado de Cabrerizo II y Canseco por un apretado 22-21 ante el dúo formado por Uriondo y Extaniz.

La velada matutina en las instalaciones de La Juventud arrancaba con el partido de escuelas del Club de Pelota Urbión en el que se veían las caras la pareja formada por Marcelo y Adrián contra el dúo que integraban Alberto y Aimar. La victoria era para los primeros por 22-14 en un duelo que desde el principio se decantaba para Marcelo y Adrián, que con un juego más consistente no daban opciones a sus adversarios.

Finalistas en el partido de escuelas.HDS

La mañana continuaba con el partido parejas élite en el que Bikando y Hernando dominaban con autoridad al tándem formado por Uriarte y Altuzarra. Un 22-16 que dejaba bien a las claras que sobre el frontón de La Juventud sólo hubo una pareja.

Hernando y Bikandi, de azul, se llevaron el encuentro parejas élite.HDS

El plato fuerte de la jornada llegaría sobre las 13.00 horas y los pronósticos de una final igualada se iban a cumplir ya que el Open Ciudad de Soria se iba a decidir por un ajustadísimo 22-1 para Cabrerizo II y Canseco.

La final del Open Ciudad de Soria fue retransmitida por La 7 de Castilla y León. La recaudación será a favor de Fadiso (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física de Soria).