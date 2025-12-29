Las tres velocidades para los equipos sorianos de Regional

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Primera División Regional está pendiente de una jornada para completar la primera vuelta y para los equipos sorianos hay tres velocidades en lo que hace referencia a su rendimiento. El líder Calasanz y San José no descartan nada en la zona alta de la clasificación, el Golmayo Camaretas pelea por la permanencia en la categoría y el Sporting Uxama necesita un milagro para salvarse del descenso.

Calasanz y San José se están codeando con los mejores al estar completando una primera vuelta del campeonato que está siendo sobresaliente. Tanto unos como otros no renuncian a nada en la pelea por las primeras posiciones que están manteniendo con equipos como el Turégano, Vista Alegre y Burgos Internacional.

La competición regresa el segundo fin de semana de enero y el Calasanz arranca 2026 recibiendo la visita de un rival directo como es el Vista Alegre. Partidazo en el campo José Andrés Diago para abrir el año y más que tres puntos en juego para definir el ascenso directo y las dos posiciones de promoción de ascenso.

El San José también tendrá un estreno de 2026 exigente ya que visitará al Burgos Internacional. Otro rival directo para un equipo colegial que ya sabe que es vencer e incluso golear a alguno de los ‘gallitos’ del grupo. Otro partidazo para el cierre de la primera vuelta en un mes de enero de lo más apasionante para el fútbol regional soriano ya que la segunda vuelta se abrirá con el derbi entre Calasanz y San José. En la primera vuelta hubo reparto de puntos en el derbi capitalino que abría el curso, un partido en el que los goles llegaron al principio y la emoción se mantuvo hasta el final.

De la lucha por subir a la pelea por no bajar. Ese es el objetivo del Golmayo Camaretas en la temporada de su debut en la categoría regional. Los balagueros estrenan el año 2026 recibiendo al Belorado, un rival que también quiere certificar su permanencia cuanto antes para no sufrir apuros en la segunda vuelta. La primera vuelta del Golmayo Camaretas ha sido notable y el reto es dar continuidad a este rendimiento en la segunda parte de la temporada.

El que necesita una reacción milagrosa es el Sporting Uxama si la próxima temporada quiere continuar en categoría regional. El equipo de El Burgo de Osma está hundido en la clasificación y 2026 lo abrirá con el desplazamiento a Briviesca.